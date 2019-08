200 Kilometer pro Woche für den WM-Titel

Der Deutsche Meister über 100 Kilometer, Benedikt Hoffmann, nimmt am Sonntag, 1. September, in Rumänien bei der 50-Kilometer-Weltmeisterschaft teil. Unser Mitarbeiter Simon Schneider hat mit dem 34-jährigen Langstreckenläufer über die zeitintensive Vorbereitung und seine WM-Erwartungen gesprochen.

Herr Hoffmann, wie sah Ihre Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft über 50 Kilometer aus?

Die WM liegt mitten in der Laufsaison. Für eine konzentrierte Vorbereitung hatte ich nur fünf Wochen Zeit. In den ersten 14 Tagen davon hatte ich Wochenumfänge von bis zu 200 Kilometern und bin immer spezifischer geworden, angelehnt an ein Marathontraining.

Zuletzt haben Sie aber auch einige Bergläufe bestritten. Passt das Training dafür auch zu Rennen auf flachem Terrain?

Da ich viele Berglauf-Wettkämpfe in der Vergangenheit erfolgreich absolviert habe, musste ich mich zuletzt auf flache Strecken konzentrieren und habe viel Wert darauf gelegt, damit ich einen konstant hohen Rhythmus bei der WM laufen kann. Deshalb waren viele Tempodauerläufe im Wettkampftempo von 3.30 Minuten je Kilometer in meinen Übungseinheiten dabei. Ich fühle mich zwar gut vorbereitet, wenn auch ein bisschen eingeschränkter, weil ich vom Saisonaufbau von den Berglaufrennen geprägt bin. Aber ich habe das Beste aus der Situation gemacht.

Apropos, 200 Kilometer pro Woche: Sie wohnen in Stockach, unterrichten an der Tuttlinger Fritz-Erler-Schule als Gymnasiallehrer und sind zudem erst vor wenigen Monaten Vater geworden. Wie ist es mit all diesen Verpflichtungen rund um Familie und Beruf möglich, so viele Kilometer pro Woche zu laufen?

Es benötigt hierbei viele Absprachen und Selbstdisziplin. Jede Trainingseinheit, deren Länge und Intensität ist mit meiner Familie abgesprochen. Berufsbedingt gibt es bei mir täglich nur ein oder zwei Zeitfenster, die ich zum Trainieren habe. Diese nutze ich konsequent und ziehe meine Umfänge voll durch – egal bei welchem Wetter oder in welcher Gemütslage ich mich befinde. Denn eine weitere Möglichkeit gibt es an diesem Tag dann nicht mehr.

Mein Trainingsplan hängt damit stark auch von meinem Stundenplan in der Schule ab.

Somit drehen Sie hier in Tuttlingen und in der Region auch häufig Ihre Laufrunden. Können Sie hier gut trainieren?

Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es flache, aber auch bergige Strecken. Für genug Abwechslung ist gesorgt, und vom sportlichen Umfeld mit beispielsweise der neuen Laufbahn im Donaustadion bietet Tuttlingen alles, was ich für mein Training benötige.

Wie steht Ihre Schule und Familie hinter diesem hohen und außergewöhnlichen Trainingsaufwand und hinter Ihnen als sportliches Ausnahmetalent?

Meine Familie und auch meine Schule unterstützen mich da sehr und zeigen viel Verständnis. Klar ist auch, dass alles seine Grenzen hat. Ich bekomme von allen Seiten nach einem Erfolg immer viele Glückwünsche, was mich natürlich freut.

Bereits im März haben Sie sich für die bevorstehende Weltmeisterschaft über 50 Kilometer am 1. September im rumänischen Brasov qualifiziert. Was erwartet Sie am kommenden Sonntag vor Ort?

Ich hoffe auf eine gute Stimmung, vor allem von der lokalen Bevölkerung. Die Strecke ist flach, asphaltiert und auf fünf Runden mit je neun Kilometern aufgeteilt. Dazu kommt eine Einführungsrunde, um auf genau 50 Kilometer zu kommen. Temperaturen werden um die 25 Grad erwartet.

Wer ist aus deutscher Sicht bei der WM dabei und was ist in Rumänien möglich?

Deutschland hat sein Kontingent in Sachen Teilnehmern voll ausgeschöpft. Fünf Männer und drei Frauen von der deutschen Nationalmannschaft treten dort an. Neben mir sind unter anderem auch Marcel Bräutigam und Andreas Straßner dabei, zwei sehr gute Langstreckenläufer. Wir haben somit in der Teamwertung berechtigte Chancen, eine Medaille zu holen.

Und was ist Ihr persönliches Ziel?

Ich versuche unter die besten zehn Läufer zu kommen. Das ist ein realistisches Ziel und das strebe ich an. Bei der WM 2015 in Doha bin ich auf dem achten Platz gelandet. Deshalb wäre es super, wenn ich diesen oder einen ähnlichen Erfolg bestätigen könnte.