200 000 Euro für Auf- und Ausbau der KIM-Labs

Knapp 200 000 Euro fließen in den weiteren Auf- und Ausbau von KIM-Labs in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Konsortium nahm vor kurzem den Förderbescheid von der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut entgegen. Während der Projektphase sind unter anderem Informationsreihen und Conventions geplant, um das Thema „Künstliche Intelligenz“ aus Forscher- und Anwendersicht zu reflektieren.

Laut der Mitteilung erweitert das Gemeinschaftsprojekt mit Konsortialführer MedicalMountains GmbH und den Partnern Technology Mountains, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung und Hochschule Furtwangen bereits seit April 2020 das Digitalisierungsangebot in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. KIM-Labs ermögliche, potenzielle Anwendungen in verschiedenen, branchengemischten Einrichtungen und beispielhaften Unternehmen zu entdecken, in einer Testumgebung weiter zu entwickeln, zu verstetigen und auf die individuellen Voraussetzungen herunterzubrechen.

Der Fokus liege auf einem breiten Angebotsspektrum, um für die Unternehmen einen niederschwelligen Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu schaffen, sagt MedicalMountains-Projektleiterin Britta Norwat: „Mit dem Konsortium bedienen wir nahezu alle Branchen und Anwendungsfelder der Region.“ Als Querschnittstechnologie sei der Einsatz künstlicher Intelligenz „einer der mächtigsten Trigger für Innovationen“. KIM-Labs eröffne die Chance, das gesamte Potenzial kennenzulernen.

Dass sich es sich bei KI um ein entscheidendes Zukunftsfeld handelt, betonte auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Übergabe der Förderbescheide. Mit den KI-Labs solle erreicht werden, wirtschaftlich tragfähige KI-Lösungen noch schneller in die Anwendung zu bekommen, „um damit auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Mittelstands zu stärken“. Künstliche Intelligenz biete riesige Wertschöpfungspotenziale.