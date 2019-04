20 Kinder der Pfarrgemeinde Maria Königin feiern Erstkommunion

Seit Monaten haben sich die 20 Erstkommunikanten der Pfarrgemeinde Maria Königin gemeinsam mit ihren sechs Gruppenleiterinnen auf ihren großen Tag vorbereitetet: Ihre Erstkommunion, die sie gemeinsam mit Eltern, Geschwistern, Großeltern weiteren Verwandten und Freunden am Weißen Sonntag in der Kirche Maria Königin gefeiert haben. Gemeinsam mit Pfarrer Richard Grotz und Gemeindereferent Reiner Jokisch gestalteten sie die feierliche Eucharistiefeier, die unter dem Thema „Jesus, Brot des Lebens“ stand. Das Familiengottesdienstmusikteam sowie Kirchenmusiker Bernard Sanders sorgten dabei für die musikalische Umrahmung des festlichen Gottesdienstes, des so aufregenden und großartigen Tages der Erstkommunikanten.