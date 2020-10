19-Jähriger muss mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen werden

Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht zum Donnerstag bei einem Autounfall auf der B491 bei Emmingen-Liptingen schwer verletzt.

Er fuhr gegen 22:40 Uhr von Emmingen kommend in Richtung Tuttlingen, als er etwa auf halber Strecke zum Kreisverkehr B14/B311 in Höhe des Seltenbacher Hofs aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge wurden um 180 Grad gedreht, der Skoda kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fiat kippte auf die Fahrerseite und kam im Grünbereich zum Liegen.

Vollsperrung bis tief in die Nacht

Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus Emmingen-Liptingen befreit werden. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Skoda-Fahrer wurde nur leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die B491 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 01:45 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Der Verkehr wurde durch die Straßenmeisterei Spaichingen abgeleitet, wodurch es laut Polizei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam.

Verkehrstote nach Unfallursachen je 1000 Unfälle mit Personenschaden. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020