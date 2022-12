19 Belobigungen, 13 Auszeichnungen, eine Bestnote

Insgesamt 163 Auszubildende der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen haben jüngst am theoretischen Teil der Gesellen- bzw. Facharbeiterprüfung teilgenommen. 19 von ihnen erhielten ein Lob, 13 wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 ging Linda Huckle von der Tuttlinger Firma Karl Storz SE & Co. KG als beste Absolventin der Beruflichen Schule hervor.

Nach einer zwei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben mehr als 97 % ihre theoretische Berufsschulabschlussprüfung geschafft. Linda Huckle beschäftigt bei

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt. Nach diesem fachtheoretischen Teil der Facharbeiter- sowie Gesellenprüfung folgen in Kürze die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

Die überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 wurden mit einem Preis (P) gekennzeichnet. Ein Lob (L) erhielt man mit einem Durchschnitt bis 2,29. Im folgenden sind die erfolgreichen Prüflinge der einzelnen Ausbildungsberufe aufgelistet:

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik (Handwerk)

Klasse E4AT: Dennis Neininger, Donaueschingen (Johann Neininger GmbH, Donaueschingen).

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik (Industrie)

Klasse E4AT: Prisca Flaig, Dürbheim (Chiron Group SE, Tuttlingen); Dominic-Andrej Peit, Sigmaringen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen).

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Klasse E4BT: Özgür Büyüköztürk, Tuttlingen (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Davide Floridia, Emmingen-Liptingen (Elektroline by Michael Karch GmbH, Hagenbach); Manuel Fritz, Neuhausen (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Yusuf-Eren Karakul, Spaichingen (Chiron Group SE, Spaichingen); Tom Keller, Tuttlingen (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Brian Kiesselmann, Wurmlingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Jonas Kreutter, Talheim (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Razvan Matoschi, Trossingen (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Fabrizio Stinziani, Stockach (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe); Christian Walter, Aach (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe).

Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik (Industrie)

Klasse E4EG/T: Sven Bruska, Spaichingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Luca Endres, Immendingen (Bernhard Vögele Elektro GmbH, Immendingen); Tom Gottfried, Aldingen (Elektro-Öfinger, Aldingen); Waseem Haj Khalil, Tuttlingen (Elektro Enslin GmbH, Tuttlingen); Fabian Kussmaul, Aldingen (Elektro-Öfinger, Aldingen); Yunus Lüttich, Eigeltingen (LiMa Elektrotechnik, Tuttlingen); Maximilian Müller, Spaichingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Benjamin Nierlich, Spaichingen (Elektro Reschberger GmbH & Co. KG, Spaichingen); Beniamin Scarlat, Trossingen (Oliver Merkt Elektrogeschäft, Spaichingen); Lukas Schulzki, Deilingen (Artur Reiner, Deilingen); Wilhelm Streker, Dormettingen (Mossbrucker Elektrotechnik, Wehingen); Hadi Taherkhani, Tuttlingen (Elektro Waizenegger GmbH, Mühlheim).

Friseur/-in

Klasse K3FR: Merxas Omar, Immendingen (Salon Kessing, Immendingen); Jil Wennesheimer, Deißlingen (Gold Cut, Rottweil).

Chirurgiemechaniker/-in

Klasse M4CM1: Gabriel Bausch, Immendingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Ronja Behnke (P), Denkingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jessica Bonk, VS-Pfaffenweiler (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Simon Briel (P), Beuron (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Christian Corkovic, Tuttlingen (Geister Medizintechnik GmbH, Tuttlingen); Lea Endres (P), Stockach (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Alexander Flöss, Neuhausen (Strub Medical GmbH & Co. KG, Neuhausen); Michél Hagenlocher, Seitingen-Oberflacht (Max Hauser Süddeutsche Chirurgiemechanik GmbH, Tuttlingen); Marco Höfler, Immendingen-Ippingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Linda Huckle (P), Rottenacker (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Sandra Kaufmann (L), Emmingen-Liptingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Douglas Knappe, Radolfzell (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Marius Kohli, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jenny Luu, Wurmlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Dennis Meissner, Emmingen-Liptingen (E. I. Zepf GmbH, Tuttlingen); Kevin Nemeth, Trossingen (Wenzler Medizintechnik GmbH, Frittlingen); Benjamin Nguyen, Spaichingen (Efinger Instrumente GmbH & Co. KG, Spaichingen); Nico Prizkau, Seitingen-Oberflacht (Rominger Medizintechnik GmbH, Seitingen); Marven Schütze (L), Rottweil-Neufra ((Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Timo Sinagowitz (P), Wurmlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M4CM2/T: Agon Asaj, Spaichingen (Raimund Wenzler GmbH, Balgheim); Kimberly Bründl (L), Hohen Neudorf (Medworx GmbH, Wandlitz); Sara Colmenarejo Garcia, Sexau (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH, Teningen); Ali Ekici, Tuttlingen (Bacher Medizintechnik GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Daniel Klatt (P), Schorfheide (Medworx GmbH, Wandlitz); Jessica Löffel, Malterdingen (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH, Teningen); Lars Schindler, Emmingen-Liptingen (Carl Teufel GmbH & Co. KG, Emmingen); Robin Schneider (L), Bobenheim (Geuder AG, Heidelberg); Calvin Späh (P), Neustadt an der Weinstraße (Geuder AG, Heidelberg); Fabienne Tontarra, Wurmlingen (Tontarra Medzintechnik GmbH, Wurmlingen); David Winterholler, Emmingen-Liptingen (Rudolf Storz GmbH, Emmingen); Julian Zeller (P), Wellendingen (Blache medical GmbH & Co. KG, Wellendingen).

Klasse M4CM3: Nico Beyerle, Rottweil (Dausch Medizintechnik GmbH, Wurmlingen); Lucas Fuchs, Spaichingen (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Alwin Haar, Neuhausen (G. Hipp & Sohn GmbH, Neuhausen); Veronika Karataev (L), Villingen-Schwenningen (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Dominik Kolodziej, Talheim (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Konstantin Schunk, Neuhausen (G. Hipp & Sohn GmbH, Neuhausen).

Werkzeugmechaniker/-in

Klasse M4WZ1: Valerio Aliu, Wehingen (Gruner AG, Wehingen); Alihan Atik, Tuttlingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Gabor Bettin, Villingen-Schwenningen (Magna International Stanztechnik, Dürbheim); Lukas Braun, Fridingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Samed Canbolat, Tuttlingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Niklas Feger (L), Fridingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Vladimir Hainbichner (L), Wurmlingen (Otto Huber GmbH, Böttingen); Maximilian Kraus, Rottweil-Neufra (Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim); Franziska Kunja (L), Tengen (Hammerwerk Fridingen, GmbH, Fridingen); Nils Mink (P), Rottweil (Marquardt GmbH, Rietheim); Lauren Morales, Königsheim (Gruner AG, Wehingen); Simon Narr, Wehingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Giovanni Rapuano, Emmingen-Liptingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Jonas Reiter, Emmingen-Liptingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Alexander Traub, Gosheim (Gruner AG, Wehingen); Onur Yildiz, Tuttlingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Benjamin Zawisla (P), Rietheim-Weilheim (Marquardt GmbH, Rietheim); Tom Zobel, Renquishausen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen).

Werkzeugmechaniker/-in – Instrumententechnik

Klasse M4CM2/T: Chaudhry Ali, Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Vincent Erndwein, Karlsruhe (joimax GmbH, Karlsruhe); Jaqueline Hutzel, Bräunlingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Dario Marquardt, Rietheim-Weilheim (Jabil Tuttlingen Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Oliver Mühling (L), Hüfingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Maja Neumann, Hüfingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Franziska Pusch (L), Hüfingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Michelle Wegmann, Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim).

Klasse M4CM3: Jan Mittelbach (L), Thalheim (August Reuchlen GmbH, Tuttlingen).

Klasse M4WZ2 – Klassenlehrer Marco Trautner: Max Allert, Tuttlingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Timo Biniasz (L), Bad Dürrheim (Aesculap AG, Tuttlingen); Alexander Gschlecht (P), Tengen (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Kai Güntert, Bräunlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Michael Huynh, Tuttlingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Gökdeniz Karatas, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Gökhan Köseoglu, Rottweil (Aesculap AG, Tuttlingen); Julian Kübler, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Maik Lagler, Dürbheim (Aesculap AG, Tuttlingen); Paula Macovei, Dürbheim (Aesculap AG, Tuttlingen); Timo Martin, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Elias Schmutte, Deißlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Alexandru Tanase, Tuttlingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker/-in – Formenbau

Klasse M4WZ1: MeTamara Dolce, Wellendingen (Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG, Rietheim).

Industriemechaniker/-in

Klasse M4IM1: Marcel Baum (P), Kolbingen (Chiron Group SE, Tuttlingen; Paul Bieberbach, Mühlheim (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Nico Boxem, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Nico Butschle, Immendingen-Ippingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Nico Hafner, Spaichingen (Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim); Konstantin Hermle, Gosheim (Gruner AG, Wehingen); Thishanth Jeyarooban, Tuttlingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Raphael Wackerle, Trossingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Eugenia Walter, Mühlheim (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M4IM2: Fynn Achterberg, Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Besim Bajrami, Emmingen-Liptingen Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Michele Bianco, Stockach Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Leonita Bytyqi, Geisingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Nico Endres (L), Neuhausen (Leiber Group GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Paul Fritz (L), Meßkirch (Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Tasmasne Hadobas, Trossingen Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Jonas Kempe, Wurmlingen (Storz-Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Waldemar Mamedchodjaev, Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Süleyman Özay, Villingen-Schwenningen (Storz Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Mark Pfeiffer (L), Gunningen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Granit Qorraj, Immendingen (Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Andre Schilling, Immendingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Jonas Schnekenburger, Spaichiingen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Sascha Senger, Rietheim-Weilheim (Trokamed GmbH, Geisingen); Max Weiler, Geisingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen).

Industriemechaniker/-in – Geräte- und Feinwerktechnik

Klasse M4IM1: Dominik Maier, Bad Dürrheim (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Emil Neziri, Tuttlingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen).

Klasse M4IM2: Darius Herzberger, Trossingen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen).

Feinwerkmechaniker/-in – Werkzeugbau

Klasse M4WZ1: Ugur Kocabiyik, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Niklas Schuble, Singen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in – Personenkraftwagen

Klasse R4PW: Marvin Bippus, Spaichingen (Riess GmbH & Co. KG, Spaichingen); Felix Blum, Tuttlingen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Kylie Costello, Emmingen-Liptingen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Daniel Frolow, Meßkirch (Autohaus Hensle GmbH, Tuttlingen); Michael Glatz (P), Tuttlingen (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Tuttlingen); Micha Göller, Trossingen (Autohaus Schorpp GmbH, Gunningen); Demien Janik (L), Aldingen (Autohaus Hauser GmbH & Co. KG, Aldingen); Louis Kammerdiener, Fridingen (Autohaus Ladurner GmbH, Tuttlingen); Dominik Krebs, Trossingen (Riess GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Hakan Liman, Tuttlingen (Brütsch GmbH, Tuttlingen); Moritz Maurer, Balgheim (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim); Jakob Porkert, Büsingen (Riess GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Edonis Ramaj, Immendingen (Knoblauch GmbH, Immendingen); Cataldo Russo, Neuhausen (Ruprecht GmbH, Krauchenwies); Jessica Wittke, Tuttlingen (Auto-Zentrum Grathwohl & Friebel, Tuttlingen).