18 Schüler erlangen die Fachhochschulreife und können nun studieren

Die Ferdinand-von-Steinbeisschule verabschiedet 18 Schüler der Berufskollegs Technik zur Erlangung der Fachhochschulreife mit ihren Abschlusszeugnissen. Die Voraussetzung für diesen Bildungsgang ist laut Mitteilung der Mittlere Bildungsabschluss und eine abgeschlossene gewerbliche Berufsausbildung. Innerhalb von nur einem Schuljahr haben sich die Schüler intensiv auf die Prüfung zur Fachhochschulreife und das nun mögliche Studium danach vorbereitet.

Das Fach „Projektarbeit“, in welchem sich die Schüler in Gruppen organisieren und ein Projekt von der Idee bis zum Prototypen planen, entwickeln und bauen, brachte technisch ausgereifte und außergewöhnlich kreative Ergebnisse zu Tage. Von einer Fahrradschiebehilfe über eine Bierausschankmaschine und ein mobiles Toilettenreinigungskit bis hin zu einer Solarzelle war alles dabei.

Die Schüler haben bewiesen, dass sie mit Durchhaltevermögen und Motivation die Fachhochschulreife verdient erlangt haben und nun ihren weiteren Weg an einer Fachhochschulreife oder dualen Hochschule ein Studium zu beginnen können.

„Die Schüler sind mit den Herausforderungen des Online-, Wechsel und Hybridunterrichts „am Ball geblieben“ und haben die Studierfähigkeit grundsätzlich erreicht. Dass dies so erfolgreich wird, liegt ab jetzt an den Schülern, so Schulleiterin Susanna Galla.

Markus Fleckenstein, Abteilungsleiter des Berufskollegs und Victoria Spanier, die Klassenlehrerin gratulierten den Schülern und übergaben die Zeugnisse und Preise. Die Absolventen im Einzelnen: Luca Eisold, Spaichingen; Alina Friesen, Trossingen; Christian Gabor, Spaichingen; Laura Hipp, Kolbingen; Jonathan Hohl (Preis), Hausen o. V.; Emre Keskin, Tuttlingen; Andreas Kohler (P), Immendingen-Hattingen; Omar Mahmoud, Tuttlingen; Felix Oexle (P), Inzighofen; Mark Pintyak, Spaichingen; Rafael Riesle (P), Geisingen; Jannik Ruf (Lob), Hausen o. V.; Pascal Scheu (P), Wellendingen; Erik Schmid, Tuttlingen; Leon Sprengart (L), Blumberg; Ferdinand Thäter, Donaueschingen; Axel Vogelsang, Trossingen; Max Woitkov, Neuhausen.

Sonderpreise des Förderverein Gewerbliche Schulen Tuttlingen: Erster Preis: Andreas Kohler, zweiter Preis: Pascal Scheu, dritter Preis Jonathan Hohl.