18 Grad: In Schulen und Kitas wird die Heizung runtergedreht

Tuttlingen setzt auch auf Windkraft

Tuttlingen soll Energie-unabhängiger werden. Deshalb setzt die Stadtverwaltung mittel- und langfristig auf eine Eigenversorgung aus regenerativen Energiequellen, vor allem bei Strom. Ein Mix aus Windkraft, Photovoltaik, Wasserstoff und Holzhackschnitzel soll das ermöglichen.

Dabei geht es der Stadt nicht nur um die Versorgung von Privathaushalten, sondern allen Einrichtungen in der Stadt. Also auch um Gewerbegebiete, allen voran das Donautech, das derzeit entwickelt wird. Stadtsprecher Arno Specht sagt es so: „Das wird der nächste große Schritt, den wir mit Blick auf die Energiekrise angehen.“ Ob es reiche, 100 Prozent Strom selbst zu erzeugen, sei die Frage. „Aber unser Ziel ist es, einen Großteil zu schaffen.“

Und das ist geplant: Die Stadt will mit einem Windparkbetreiber weitere Windräder auf Tuttlinger Gemarkung erstellen. Konkrete Vorschläge, wo und in welcher Zahl die Anlagen entstehen, sollen bis zum Herbst für den Gemeinderat vorbereitet werden. Zuvor wird es eine umfassende Bürgerinformation geben. Dabei geht es auch um andere Energieformen, die ausgebaut werden sollen. Um keine Zeit zu verlieren, sollen die Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Grundstücken entstehen. Die Liegenschaftsverwaltung sei derzeit dran, konkrete Vorschläge für Standorte zu machen. Wünschenswert sei dabei auch eine Speicherung über einen Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung, denn. „An sehr heißen Tagen laufen die Photovoltaikanlagen auf Hochtouren“, so könne dieser Überschuss verwendet werden, sagt Specht.

Im Blick hat die Verwaltung auch die Blockheizkraftwerke in der Stadt. Von den 13 Kraftwerken werden elf mit Gas betrieben. Das soll sich ändern. Die Stadtwerke prüfen, inwieweit die Netze verknüpft und ausgebaut werden können und vor allem, ob die Blockheizkraftwerke auf Hackschnitzelbetrieb umgestellt werden können. Denn der Forst der Stadt Tuttlingen entwickelt derzeit ein Konzept, wie das Abfallholz aus den Stadtwäldern besser zu nutzen, auch eine eigene Hackschnitzelanklage ist nach Worten von Arno Specht in Planung, um eine richtige Logistik aufbauen zu können.