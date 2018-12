176 Berufsschüler bestehen Prüfung an der Steinbeis-Schule

96,2 Prozent der Auszubildenden der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben ihre theoretische Berufsabschlussprüfung geschafft. Eike Francksen, beschäftigt bei Del Basso Elektrotechnik GmbH & Co. KG, war mit einem Durchschnitt von 1,08 der beste Absolvent.

Nach dreieinhalbjähriger Ausbildungszeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule bestanden 176 Auszubildende ihre Abschlussprüfung. 7 Prüflinge erreichten ihr Ausbildungsziel nicht. An drei Prüfungstagen wurde in allgemeinbildenden und berufstheoretischen Fächern zum Großteil mit projektbezogenen Aufgaben geprüft. Nach diesem berufstheoretischen Teil der Facharbeiter- beziehungsweise Gesellenprüfung folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

In einer Abschlussfeier beglückwünschte Schulleiterin Susanne Galla die Absolventen zu ihrem Berufsschulabschluss. Sie bedankte sich bei Abteilungsleiter Joachim Kriesel für die Organisation und Durchführung der Prüfung, bei den Ausbildungsbetrieben, den Lehrern und vor allem den Eltern für die Unterstützung in allen Erziehungs- und Schulangelegenheiten. „Angesichts eines immer stärker spürbar werdenden Fachkräftemangels seid ihr begehrte Facharbeiter für die Betriebe. Ihr habt gelernt, wie man lernt und Probleme löst. Wenn ihr weiter am Ball bleibt und euch kontinuierlich weiterentwickelt, seid ihr die Zukunft unseres Landkreises“, so Susanne Galla.

Unter den erfolgreichen Absolventen wurden 8 Schüler mit einem Preis (P) für einen Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 ausgezeichnet. 28 Schüler erhielten für einen Durchschnitt bis 2,29 eine Belobigung (B). Hier alle erfolgreichen Prüflinge:

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie)

Klasse E4AT (Klassenlehrer Alex Bronner):

Kevin Abermet, Villingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Angelique Aker, Meßkirch (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Claudio Di Trani, Immendingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Marius Dreher, Renquishausen (Wenzler August Maschinenbau GmbH, Spaichingen); Emilio Ficarra, Wurmlingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Anori Gezelishvili, Immendingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Johannes Schäfer, Spaichingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Dominik Hiestand, Tuttlingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Daniel Höllering, Villingen (J. G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG, St. Georgen); Patrick Reiser, Egesheim (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim).

Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk)

Klasse E4EG/T (Klassenlehrer Horst Hölle):

Devin Ali, Immendingen (Elektrotechnik Schoner, Immendingen); Yunus Cücük, Spaichingen (Yildirim Mustafa Elektro Musti, Aldingen); Adrian Eckert, Spaichingen (Eckert Elektrotechnik, Durchhausen); Eike Francksen (P), Seitingen (Del Basso Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Yannick Daniel Heger, Denkingen (Eckert Elektrotechnik, Durchhausen); Jonathan Hohl, Hausen ob Verena (Elektro Bärsch, Gunningen); David Kimbel, Geisingen (Bürk Karl-Richard, Geisingen); Pierre Levec, Spaichingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Leonardo Lo Manto, Villingen-Schwenningen (Elektrotechnik Florian Lutz, Talheim); Martin Schäfer, Spaichingen (Merkt Oliver Elektrogeschäft, Spaichingen).

Elektroniker für Betriebstechnik

Klasse E4EG/T (Klassenlehrer Horst Hölle):

Sorin Akers, Rosenfeld (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Christian Barbieri (B), Mühlhausen (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Niklas Bäurer, Oberbaldingen (Stadtwerke Trossingen GmbH, Trossingen); Michael Bucher (B) (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Faruk Kirveli (B), Spaichingen (Imperial Tobacco (EFKA) GmbH & Co. KG, Trossingen); Steffen Muffler (P), Mühlingen (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Robert Daniel Pal, Rosenfeld (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Miroslav Petrásek (B), Rosenfeld (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Philipp Raible (P), Rietheim (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Luca Stinziani (P), Stockach (Netze BW GmbH, Tuttlingen).

Chirurgiemechaniker

Klasse M4CM1 (Klassenlehrer Uwe Rentschler):

Susanne Abert, Immendingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jasmin Feldi (B), Gosheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Manuel Gieß, Weilen u. d. R. (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Tobias Gratz, Trossingen (Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht); Maximilian Kelch, Bärenthal (Tschida Medical Solutions, Fridingen); Marvin Luc Kienzle, Tuttlingen (Peter Lazic GmbH, Tuttlingen); Oliver Kluge (B), Trossingen (Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht); Jan Kohli (B), Thalheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Armin Krause, Emmingen (G. Hipp & Sohn GmbH, Neuhausen); Stefanie Kuttruff (P), Aldingen (Rudischhauser Surgical Instrum. Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Tim Lehrmayer, Fridingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Riccardo Liserra (B), Wehingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Dennis Martin, Immendingen (Max Hauser Süddeutsche Chirurgiemechanik GmbH, Tuttlingen); Julius Milkau (B), Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Dennis Mitecki, Villingen-Schwenningen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Nicola Monopoli, Fridingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Tommy Raknic, Villingen-Schwenningen (Rudischhauser Surgical Instrum. Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Margarita Roletor, Immendingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jan Rubner, Böttingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Mona Schaz (B), Neuhausen ob Eck (Denzel GmbH & Co. KG, Neuhausen); Christel Schröder, Immendingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Felix Stahl, Worndorf (Stub Medical GmbH & Co. KG, Neuhausen); Simone Stamm (B), Tuningen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttllingen).

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk):

Felix Forchhammer (B), München (Adolf Bausch GmbH, Krailling); Selina Heger, St. Leon (Geuder AG, Heidelberg); Sarah Hermann, Bernau (Schnorrenberg Chirurgiemechanik GmbH, Wandlitz); Fabian Hirth, Balgheim (Efinger Instruments GmbH & Co. KG, Spaichingen); Luise Hoffmann, Wandlitz (Schorrenberg Chirurgiemechanik GmbH, Wandlitz); Tiffany Klein, Bad Rappenau (Geuder AG, Heidelberg); Melvin Krause, Emmingen (Rudolf Medical GmbH & Co. KG, Fridingen); Joshua Maurer, Leegebruch (Schorrenberg Chirurgiemechanik GmH, Wandlitz); Niklas Steinbach, Wangen (Theodor Labarre GmbH, Wangen); Jan Störmer, Bahlingen (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH, Teningen); Manuel Tissen, Trossingen (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen).

Klasse M4CM3 (Klassenlehrer Ulrich Manz):

Arben Berisha, Tuttlingen (Geister Medizintechnik GmbH, Tuttlingen); Dennis Demirov, Stockach (JakuTec Medizintechnik GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Steven Krüger, Tuttlingen (Getsch + Hiller Medizintechnik GmbH, Tuttlingen); Walter Moor, Stockach (JakuTec Medizintechnik GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Leon Schillinger, Emmingen (Bema GmbH + Co. KG, Emmingen-Liptingen).

Werkzeugmechaniker

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz):

Lars Ackermann, Leipferdingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Martin Boos, Sauldorf (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Dennis Chamula, Trossingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Pascal Andreas Frisen, Trossingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Johannes Ginter, Deilingen (Gruner AG, Wehingen); Valentin Häring, Gosheim (Geschwentner moulds parts GmbH & Co. KG, Deilingen); Timo Hussal, Wehingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Matthias Kaiser, Neuhausen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Michael Lammert, Trossingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Elias Oelte, Wehingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Manuel Peuse, Wehingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Denis Pilz, Deilingen (Gruner AG, Wehingen); Viktor Simon, Aldingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Simon Welte, Wehingen (Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkingen).

Werkzeugmechaniker - Instrumententechnik

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk):

Jonas Alber, Irndorf (Lawton GmbH & Co. KG, Fridingen); Mahfoudh Bouallagui, Singen (Pajunk GmbH, Geisingen); Bedirhan Cetin, Immendingen (Synthes Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Pascal Lempe, Suhl (Aesculap Suhl GmbH, Suhl); Lukas Lorenz (B), Blaustein (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm); Marcus Meyer, Neuhof (Aesculap Suhl GmbH, Suhl); Manuel Prutscher, Neuhausen (BAK Kohler Medizintechnik KG, Neuhausen); Nito Salimo, Viernau (Aesculap Suhl GmbH, Suhl); Christian Treff, Neuhausen (Pajunk GmbH, Geisingen); Gianni Turra, Bad Dürrheim (Pajunk GmbH, Geisingen).

Klasse M4WZ2 (Klassenlehrer Jürgen Mertins):

Philipp Anscheit, Fridingen (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Mario Back (B), Inzigkofen (Aesculap AG, Tuttlingen); Jonathan Bosse (B), Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Maroc Brugger, Dürbheim (Aesculap AG, Tuttlingen); Marius Epple, Mühlheim (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Fabian Faitsch, Neuhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); Nik Fluk (B), Blumberg (Aesculap AG, Tuttlingen); Jasmin Giesser, Tuningen (Aesculap AG, Tuttlingen); Nico Haas, Deißlingen (Aesculap AG, Tuttlingen), Anna-Lena Hauser (B), Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); David-Dean Kremenic, Neuhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); Vitalij Lell, Kolbingen (Smith & Nephew Orthoaedics GmbH, Tuttlingen); Nicole Merz (P), Blumberg (Pajunk GmbH, Geisingen); Kevin Meschkat (B), Emmingen (Storz am Mark GmbH, Emmingen); Michael Schäfer, Geisingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Sara Schuler, Seitingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Nico Storz, Rietheim (Aesculap AG, Tuttlingen); Cindy Stump, Worndorf (Aesculap AG, Tuttlingen); Stefan Norman Ullisch, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Marvin Völlm, Neuhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); Samuel Vollmair, Deißlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Marcel Weigert, Meßkirch (Aesculap AG, Tuttlingen); Fabienne Wilhelm, Wurmlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Sebastian Witter, Neuhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); Niklas Zanner (B), Emmingen-Liptingen (Aesculap AG, Tuttlingen).

Feinwerkmechaniker – Feinmechanik

Klasse M4IM1 (Klassenlehrer Friedrich-Wilhelm Jorga):

Marcel Dold, Geisingen (BE-Aluschmiede GmbH, Geisingen).

Feinwerkmechaniker – Werkzeugbau

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz):

Dennis Buschle, Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Leon Schmid (B), Emmingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Industriemechaniker:

Klasse M4IM1 (Klassenlehrer Friedrich-Wilhelm Jorga):

Mamuan Abuzaid, Tuttlingen (Storz-Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Karim Akarpinar, Trossingen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen); Mehmet Ayranci, Talheim (Storz-Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Sheriff Bah, Engen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Tim Baur (B), Tuttlingen-Nendingen (Chiron-Werke GmbH, & Co. KG, Tuttlingen); David Braun, Frittlingen (Konard Merkt GmbH, Spaichingen); Jens Briem (B), Inzigkofen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); David Dulsan, Durchhausen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Tobias Frei, Leibertingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Johannes Fritz, Buchheim (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Arlind Gashi, Tuttlingen (Storz-Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Rocco Kramer, Fridingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Lukas Milkau, Geisingen (Trokamed GmbH, Geisingen); Julian Schmid, Geisingen (Trokamed GmbH, Geisingen); Christian Schosser, Inzigkofen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Jannik Thiel, Durchhausen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen).

Klasse M4IM2 (Klassenlehrer Norbert Ewinger):

Patrick Art, Rietheim (Binder GmbH, Tuttlingen); Mazlum Büyüköztürk, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim); Titziano Colucci, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim); Marko Djurovic, Blumberg (Pajunk GmbH, Geisingen); Samuel Emeka, Tuttlingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Fabian Glinksowki, Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Andreas Grötzinger, Bad Dürrheim (Marquardt GmbH, Rietheim); Kevin Heßlinger, Mühlheim (SKF GmbH, Mühlheim); Timon Klos, Tuttlingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Daniela Laezza, Spaichingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Martin Lemisch, Trossingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Juanita Maier, Mühlheim (Mäder Pressen GmbH, Neuhausen); Paul Benedikt Manz, Tuttlingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Jerome Pommereau, Geisingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Marcel Schilling, Immendingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Peter Schuchart, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim); Oliver Stengelin, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim).

Kraftfahrzeugmechatroniker

Klasse R4PW/T (Klassenlehrer Axel Hauser):

Mario Betzler, Trossingen (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim); Jannik Egloff, Emmingen (Autohaus Nothhelfer GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Benjamin Friesen, Messkirch (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen); Niklas Gönner (B), Seitingen (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim); Ugur Gözpinar, Tuttlingen (Grad Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Marco Kretschmer, Neuhausen ob Eck (Markus Auer – Auer Auto Reparatur, Mühlingen); Niklas Kretz, Spaichingen (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim); Alessandro Leins (P), Gosheim (Zisterer Christian, Gosheim); Maike Luz (P), Wurmlingen (Autohaus Kupferschmid GmbH, Tuttlingen); Jonas Matz, Tuttlingen (Auto Strauch GmbH, Geisingen); Thorben Müller (B), Seitingen (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Tuttlingen); Max Schuldner, Trossingen (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen); David Schwarz, Trossingen (Autohaus Schorpp GmbH, Gunningen); Kevin Seidenberg, Tuttlingen (Autohaus Hensle GmbH, Tuttlingen); Melih Simsek, Tuttlingen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Falko Stitzenberger (B), Spaichingen (Riess GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Ramadan Tutaj, Tuttlingen (Krüger Waldemar Automobile, Trossingen); Ömer Üzel, Tuttlingen (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Horb a. N.); Jozo Vrbat, Neuhausen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Selahattin Yelken, Balgheim (Riess GmbH & Co. KG, Tuttlingen).

Fachpraktiker für Kfz-Mechatronik, Schwerpunkt Pkw-Technik

Klasse R4PW/T (Klassenlehrer Axel Hauser):

Sven Höchster, Schönbronn (Schweikert Landtechnik GmbH, Aichhalden).

Friseurin

Klasse K3FR (Klassenlehrer Walter Meeh):

Kim Selina Schnee (B), Immendingen (Friseursalon iCapelli Hipp, Tuttlingen).