15. Tuttlinger Literaturherbst

Die neue Kultursaison in der Stadthalle Tuttlingen bringt zwischen Dienstag, 2. Oktober, und Mittwoch, 14. November, im Rahmen des „15. Tuttlinger Literaturherbsts“ sechs Veranstaltungen mit namhaften Autoren. Auch im 15. Jahr bringt die Reihe hochkarätige Gäste, unterhaltsam-spannende Themen und streitbare Autoren, die eines gemeinsam haben: sie werden viel gelesen, gelobt oder diskutiert.

Es sind Gäste wie die Bestsellerautoren Zsuzsa Bánk und Axel Hacke, Robert Zoske, Krimipreisträger Oliver Bottini oder Felix Huby, der vielleicht erfolgreichste deutsche Drehbuchschreiber, in der Reihe zu erleben, die nicht immer aufs breite Publikum schielt, aber das Interesse am Buch und am Lesen hoch halten möchten. Der „Literaturherbst“ richtet sich ausdrücklich nicht nur an Vielleser. Die Veranstaltungen bieten etwa mit dem Dialog von Drehbuchautor Felix Huby mit Redakteur Dieter Kleibauer oder dem Rezitationskonzert „Landschaften“ auch Formate, die mit einer herkömmlichen Lesung nicht zu vergleichen sind.

Eröffnen wird den Literaturherbst am Dienstag, 2. Oktober, das Projekt „Landschaften“ mit Texten von Roger Willemsen und Musik von Bach, Bartók, Ravel und anderen, inszeniert von Maria Schrader (Rezitation), Franziska Hölscher (Violine) und Lauma Skride (Klavier). Es war Roger Willemsens (†2016) letztes Projekt, eine literarisch-musikalische Reise, die 2015 Premiere feierte und bei dem seinem Wunsch entsprechend Schauspielerin Maria Schrader „seinen“ Lesepart übernimmt.

Weiter geht es am 10. Oktober mit Robert Zoske. Sein Buch über Hans Scholl, ohne den es die Weiße Rose nicht gegeben hätte, zeichnet ein neues, faszinierendes Bild von einem jungen Mann, den der Heroismus des Nationalsozialismus ebenso anzog wie eine naturmystische Frömmigkeit, dessen Freiheitsdrang aber seine größte, kompromisslose Leidenschaft war. „Ganz leben oder gar nicht!“, notierte Hans Scholl, dessen letzte Worte vor der Hinrichtung mit seiner Schwester Sophie vor 75 Jahren waren „Es lebe die Freiheit“.

Einer der produktivsten und erfolgreichsten deutschen Drehbuchautoren (unter anderem „Tatort“, „Rosa Roth“, „Oh Gott, Herr Pfarrer“), kommt am 12. Oktober: Felix Huby. Sein erfolgreicher autobiografischer Roman „Heimatjahre“ bildet die Grundlage für einen Gesprächsabend, in dem der gebürtige Tübinger und Wahl-Berliner Huby auf Redakteur Dieter Kleibauer trifft. Huby ist ein Mann, der einiges zu erzählen hat und den der Spaß am Schreiben auch mit 80 Jahren noch antreibt.

Ganz anders der nächste Literaturherbst-Termin am 16. Oktober: Bestsellerautorin („Heißester Sommer“, „Die hellen Tage“ und andere) Zuszsa Bánk liest „Schlafen werden wir später“ und erzählt darin von der Freundschaft zweier Frauen: Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern in einer deutschen Großstadt, die Lehrerin Johanna lebt allein in einem kleinen Ort im Schwarzwald. In E-Mails von großer Tiefe, Offenheit und Emotionalität halten sie engen Kontakt.

Am 23. Oktober kommt Axel Hacke. Was er liest, lässt sich vorher nicht so genau sagen, denn Hackes Prinzip ist, alle seine Texte mit auf die Bühne zu bringen und erst im Laufe des Abends zu entscheiden, welche er vorträgt: Klar ist, dass er aus seinem neuesten und sehr aktuellen Buch liest: „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“. Danach vielleicht ein Stück aus „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“, einige seiner legendären Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, ein wenig aus seiner irr-poetischen Speisekarten-Sammlung aus der ganzen Welt, oder eine kleine Hitparade aus der Wumbaba-Trilogie?

Den Abschluss macht dann am 14. November der Träger des Deutschen Krimi Preises 2018 und Preisträger der Heinrich Böll Stiftung für den besten politischen Kriminalroman 2018, Oliver Bottini. Sein preisgekrönter Roman „Der Tod in den stillen Winkeln“ erzählt von den kriminellen Seiten der Agrarindustrie.