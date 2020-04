15 neue bestätigte Corona-Fälle über das Osterwochenende

Insgesamt 15 neue Corona-Infizierungen hat das Landratsamt von Ostersamstag bis einschließlich Ostermontag zu vermelden. Elf davon verzeichnete die Behörde am Samstag, 11. April, vier weitere am Ostermontag, 13. April (25 negative Testergebnisse). Wie Pressesprecherin Julia Hager am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung weiter mitteilt, habe es am Ostersonntag keine neuen bestätigten Fälle gegeben.

Insgesamt sind im Landkreis Tuttlingen bisher 372 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 71 von ihnen seien bereits wieder genesen, so Hager. Die Anzahl der Todesfälle habe sich über das Osterwochenende nicht verändert. „Es gibt nach wie vor sieben Todesfälle.“ Die jüngst am Coronavirus verstorbenen Personen seien laut Angaben des Klinikums 91, 72 und 82 Jahre alt gewesen.

Von den 15 neu bestätigten Infizierten kommen, so Hager, fünf aus Trossingen (ein Fall am Montag, vier Fälle am Samstag), vier aus Tuttlingen (ein Fall am Montag, drei am Samstag) sowie je eine Person aus Fridingen (Montag), Aldingen (Montag), Deilingen (Samstag), Immendingen (Samstag), Böttingen (Samstag) und Spaichingen (Samstag).