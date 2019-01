15 Mannschaften kämpfen um 5000 Euro Preisgeld

Der SC 04 Tuttlingen veranstaltet am Sonntag in der Mühlauhalle ein großes Hallenfußballturnier. 15 Mannschaften spielen ab 10 Uhr die 23. Auflage um den Aesculap-Cup. Der zuletzt zweimal erfolgreiche Oberligist FC 08 Villingen ist nicht am Start. Somit wird es einen neuen Titelträger geben.

„Die Villinger legen ihr Hauptaugenmerk auf die Feldrunde. Schade, dass sie nicht dabei sind“, bedauert Ralph Tolk, der Fußball-Abteilungsleiter des SC 04. Vor einem Jahr hatten die Villinger im Finale die SpVgg F.A.L. 6:1, vor zwei Jahren die TSG Balingen 3:1 besiegt.

Mit 5000 Euro Preisgeld gehört der Tuttlinger Aesculap-Cup zu den am höchsten dotierten Turnieren im Amateurfußball in Baden-Württemberg. Der Sieger darf sich über 3000 Euro freuen, der unterlegene Finalist erhält 1500 Euro. Für den Drittplatzierten gibt es 350, für den Verlierer des kleinen Finales 150 Euro.

Ohne die Villinger sind nun die Verbandsligisten FC Albstadt und SC Pfullendorf die am höchsten spielenden Mannschaften beim Aesculap-Cup. Der Hallenfußball insgesamt hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität bei den Vereinen verloren. So fiel auch in diesem Jahr das geplante Dreikönigsturnier des SC 04 Tuttlingen mangels Mannschaften aus. Für den Aesculap-Cup ist man bei den Tuttlingern aber zufrieden. Tolk: „Mit dem SC Pfullendorf, FC Albstadt, SV Zimmern und dem VfL Mühlheim haben wir gute Mannschaften im Teilnehmerfeld. Auch die SpVgg F.A.L. hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie eine starke Hallenmannschaft besitzt.“

Ein Turnierfavorit ist in diesem Jahr schwer auszumachen. Ambitionierte Mannschaften werden mit guten Spielern anreisen müssen, wenn sie die 3000 Euro Siegprämie einstecken wollen. Der SV Zimmern hat in der Vergangenheit oftmals positiv überrascht. Beim gut besetzten Turnier in Albstadt vor einer Woche belegte der SVZ den vierten Platz. Der langjährige Verbandsligist FC Bad Dürrheim ist zur Zeit Zweiter in der Landesliga Südbaden und damit auf Aufstiegskurs.

Vielleicht sorgt auch einer der vier Bezirksligisten für eine Überraschung. Der SC 04 Tuttlingen ist derzeit Zweiter, die SpVgg Trossingen Dritter. Die Trossinger gewannen am 6. Januar in überzeugender Manier den SVG-Cup in Gosheim und haben aus früheren Jahren gute Erinnerungen an die Tuttlinger Mühlauhalle. Der FV RW Ebingen ist Fünfter der Bezirksliga Zollern, weist aber bei einem Spiel weniger nur fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SG Nusplingen/Obernheim auf. Der SV Mühlhausen belegt in der Bezirksliga Badischer Bodensee augenbicklich den vierten Platz.

Die 15 Mannschaften sind in drei Gruppen eingeteilt. Die beiden jeweiligen Gruppenersten sowie der beste Gruppendritte erreichen das Viertelfinale. Die anderen beiden Gruppendritten ermitteln in einem Entscheidungsspiel den achten Viertelfinalisten.

Turnierbeginn ist am Sonntag um 10 Uhr. Das Viertelfinale soll um 15.56 Uhr, das Halbfinale um 16.40 Uhr beginnen. Das Spiel um Platz drei ist um 17.02 Uhr, das Finale um 17.13 Uhr vorgesehen.

Die Gruppeneinteilung

Gruppe A: SC 04 Tuttlingen I (BL Schwarzwald), FSV Schwenningen (KL A), FC Bad Dürrheim (LL Südbaden), SV Wurmlingen (KL A), FC Singen 04 (LL Südbaden).

Gruppe B: SC 04 Tuttlingen II (KL A), VfL Mühlheim (LL Württemberg), SC Pfullendorf (VL Südbaden), FV RW Ebingen (BL Zollern), FC Albstadt (VL Württemberg).

Gruppe C: SC 04 Tuttlingen U19 (A-Junioren Bezirksstaffel), SV Mühlhausen (BL Bodensee), SV Zimmern (LL Württemberg), SpVgg Trossingen (BL Schwarzwald), SpVgg F.A.L. (LL Südbaden).