15 Kreismeistertitel für Möhringens Leichtathleten

Der TV Möhringen hat bei den Kreismeisterschaften der Kreise Rottweil und Tuttlingen im Sulzer Albeckstadion 15 Titel geholt und viermal den Gesamtvergleich beider Kreise gewonnen. Schüler bis Aktive wetteiferten um gute Einzelleistungen.

Diara Fall (W10) siegte über 50 Meter in 8,63 Sekunden und feierte den Gesamtsieg. Über 800 Meter lief sie in 3:18,37 Minuten ins Ziel. Auf Gesamtrang drei landete sie im Weitsprung mit 3,17 Metern. Luisa Weißgraf (W11) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr. Sie feierte den Gesamtsieg über 800 Meter (3:18,35 Minuten), zweite Plätze gab es über 50 Meter (8,24 Sekunden), im Weit- (3,57 Meter) und Hochsprung (1,05 Meter) lag sie ganz vorne. Katharina Abt (W15) siegte in der Gesamtwertung im Kugelstoßen (8,20 m). Im Hochsprung erreichte sie Platz zwei (1,35 m), dritte Plätze gab es über 100 Meter (14,75 s) und Weitsprung (3,75 m).

Erste Wettkampferfahrungen sammelte Maimouna Fall (W11) und siegte im Schlagball (21,50 m; Gesamt: 7.). Zweite wurde sie über 800 (3:29,54 Minuten) und über 50 Meter (8,47 m; Gesamt: 3.). Dritte wurde sie im Weitsprung (3,11 m; Gesamt: 10.).

Debütantin Finja Egle (W12) holte über 800 Meter (3:00,87 Minuten) den Kreistitel (Gesamt: 5.). Die 75 Meter sprintete sie in 12,88, sprang 3,35 Meter weit und warf den 200-Gramm-Ball 17 Meter weit.

Im Mittelfeld aller Teilnehmer belegte Sebastian Möller (M11) drei dritte Plätze auf Kreisebene: über 50 (8,75) und 800 Meter (3:09,25 Minuten) sowie im Weitsprung (3,49 m). Mit dem Ball belegte er Rang vier (29 Meter). Tim Hartmann (M15) steigerte sich über 100 Meter auf 14,14 Sekunden. Im Weitsprung steigerte er sich auf 4,17 Meter.

In der U18 startete Emma Schulz im Weitsprung, in dem sie den Titel holte (4,74 Meter), über 100 Meter sprintete sie zu Rang zwei (13,29 Sekunden) hinter der starken Isabelle Ackermann (TV Spaichingem, 12,97). In der Startgemeinschaft Neckarburg, mit Anne Zill und Julika Welge (TSV Rottweil) und Melodie Duclaux (TG Trossingen) holte Schulz in der 4x100-Meter-Staffel in 51,90 Sekunden den Titel. Ziel sind die Deutschen Meisterschaften in Ulm.