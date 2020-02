Der Fußballbezirk Bad. Schwarzwald hat 14 neue Schiedsrichter beim diesjährigen Neulingslehrgang ausgebildet. Alle Teilnehmer haben die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Bemerkenswert: Unter den Teilnehmern sind drei junge Frauen.

Der Bezirksschiedsrichterobmann Guido Seelig (Bonndorf) sagte nach dem Lehrgang: „14 neue Schiedsrichter sind für uns eine gute Zahl.“ Dennoch werde dadurch nicht der Schiedsrichtermangel im Bezirk Bad. Schwarzwald kompensiert. Es fehlen immer noch zu viele Schiedsrichter.

Auch Bezirkslehrwart Sven Pacher zeigte sich mit dem Lehrgang zufrieden: „Ich bin mit den Ergebnissen der Prüfung sehr zufrieden.“

Zuvor erläuterten die Lehrwarte des Bezirks, Michael Fischer, Horst Kienzler, Konstantin Konegen, Jonas Hirt, Thomas Engel und Bezirkslehrwart Sven Pacher, den Teilnehmern an vier Terminen die wichtigsten Regeln wie Abseits oder verbotenes Spiel, aber auch alle wichtigen administrativen Aufgaben. „Die Teilnehmer haben dabei sehr gut mitgearbeitet“, sagte Lehrgangsleiter Sven Pacher. Außerdem haben die Neulinge ihr Wissen mittels E-Learning im Eigenstudium erweitert.

Die neuen Schiedsrichter werden nun zunächst in Jugendspielen eingesetzt, sobald die Runde wieder losgeht. In den ersten Spielen werden sie dabei von erfahrenen Kollegen begleitet. Teilweise setzt der Bezirk Schwarzwald auch auf das Konzept Tandemschiedsrichter. Dabei werden die Neulinge nicht nur vom Rand aus betreut. Vielmehr steht mit ihnen ein höherklassiger Schiedsrichter auf dem Feld und leitet die Partie mit ihm gemeinsam. Ziel ist es, die Schiedsrichter besser an die Praxis heranzuführen.

Nachstehend die neuen Schiedsrichter: Mario Bibic, Noemi Cellier, Elena De Vega Orive, Maurice Dehe, Fritz Roodnelson, Domenic Hug, Lukas Iwanschitz, Michael Niederaucher, Rolf Picht, Linus Reineck, Daniele Simone, Ronja Staiger, Marcel Steinmann und Pascal Wimmer.