14 Eschen in Durchhausen wegen Krankheit gefällt

Am Friedhof in Durchhausen sind kürzlich 14 Eschen gefällt worden. Sie zeigten Symptome des sogenannten „Eschensterben“. Dabei treten abgestorbene Flächen an Stämmen und Zweigen der Bäume auf. Die Blätter welken und fallen ab. Zweige und Wipfeltriebe sterben ab. Rund 138 Jahre waren die Bäume alt. Für diese Baumfällaktion musste die Scheckenbühlstraße gesperrt werden. Jetzt hat das Eschensterben die „Aschenreute“ in Durchhausen erreicht. So heißt das Gewann, auf welchem ein Teil des Scheckenbühl-Wohngebietes liegt. Ursprünglich war der Scheckenbühl im oberen Teil von Eschen umgeben, früher wurden diese auch als „Aschen“ bezeichnet. Eschen umgeben von Anfang auch den Friedhof, der im Jahre 1840 auf dem Scheckenbühl angelegt und ummauert wurde.