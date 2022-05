130 Schüler nutzen Aktionstag der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen

Die praxisnahe Vorstellung verschiedener handwerklicher Berufe stand im Mittelpunkt des erstmals von der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen organisierten Berufe-Aktionstag „Welt des Handwerks“. Über 130 Schülerinnen und Schüler aus der Region nutzten am Freitag das neue Angebot der acht vertretenen Innungen zur beruflichen Orientierung. Meister, Ausbilder und junge Auszubildende führten in die präsentierten Berufsfelder (Anlagenmechanik-SHK, Chirurgiemechanik, KFZ-Mechatronik, Elektrotechnik, Schreiner, Maurer, Steinmetz und Friseur) spannend ein und es durften auch selbst handwerkliche Aufgaben geübt werden. Die in den Werkstätten der BBT (Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen) und der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen aufgebauten praktischen Übungsstationen weckten das Interesse der Mädchen und Jungen.

In den kurzen Ansprachen zur Aktionstag-Eröffnung im Foyer der BBT verwiesen die Redner, Handwerkskammer-Präsident Werner Rottler, Kreishandwerksmeister Bernd Simon, Ferdinand-von-Steinbeis-Schulleiterin Susanne Galla und BBT-Geschäftsführer Roland Aicheler, auf die „vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Handwerk, die guten Aufstiegschancen im Ausbildungs-Betrieb durch Weiterqualifizierung oder auch den Schritt in die Selbstständigkeit in einem Handwerksberuf.“

Präsident Rottler betonte, dass es wichtig sei, sich im Beruf wohl zu fühlen und den eingeschlagenen Berufsweg motiviert zu gehen. Vertreter des Landkreises als Berufsschulträger unterstrichen die Wichtigkeit wohnortnaher Schulstandorte und die verantwortliche Finanzierung eines Lernangebotes auf dem Niveau aktueller technischer Standards. Zu den praktischen Tipps aus erster Hand der acht vertretenen Innungsbetriebe informierten Ausbildungsberater über die Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten zu handwerklichen Berufsbildern. Für die Jugendlichen gab es ein Gewinnspiel mit ausgelobten Europapark-Tickets und Wertgutscheinen. Als ein unterhaltender Höhepunkt der Veranstaltung erwies sich die „Funkenshow“ auf dem BBT-Gelände. Dabei griffen die Akteure das Motto „Handwerker flexen cooler“ auf und ließen unter musikalischem Sound beim abflexen von Eisenprofilen wahrlich die Funken sprühen.

Die Kreishandwerkerschaft Tuttlingen mit ihren 15 angeschlossenen Innungen in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil setzt auf gezielte Ausbildungswerbung vor Ort. Zum Aktionstag „Welt des Handwerks“ wurde deshalb auch die digitale Jobbörse-Plattform „handwerk-tuttlingen.de“ geschaffen. Unter dem Motto „Handwerker flexen cooler“ werden online über 20 handwerkliche Ausbildungsberufe vorgestellt und es sind an die 100 offene Ausbildungs- und Praktikumsplätze lokaler Handwerksbetriebe gelistet. Mehr dazu und zur Kreishandwerkerschaft gibt es unter www.kh-tuttlingen.de.