130 Jugendliche bei „Heiss auf Lesen“

In diesem Jahr haben mehr als 90 Jugendliche an der Aktion „Heiss auf Lesen“ der Stadtbilbliothek Tuttlingen teilgenommen. Sie nahmen die Herausforderung an, in den Sommerferien mindestens drei Bücher zu lesen und Fragen dazu zu beantworten.

Bereits zum dritten Mal hat die Stadtbibliothek Sommerleseaktion angeboten. Die Aktion richtet sich an Kinder zwischen zehn und 14 Jahren und hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern und damit ihre Lesekompetenz zu stärken. Die Leistung der Teilnehmer wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung Ende September mit einer Abschlussparty gefeiert zu der rund 130 Partygäste kamen. Im Rahmen der Feier gab es eine sogenannte „Tagging-Aktion“, bei der eine 6 Meter lange Papierrolle kreativ gestaltet wurde – das Ergebnis ist nun in der Stadtbibliothek ausgestellt.

Die Teilnehmer erhielten eine Urkunde und erhielte die Chance bei einer Verlosung Preise zu gewinnen – darunter Bücher- und Kinogutscheine.

Alle Jugendlichen., die erfolgreich an der Aktion teilgenommen haben, haben laut Stadtverwaltung nun außerdem die Möglichkeit, bei der Sonderverlosung des Regierungspräsidium Freiburgs zusätzlich Preise zu gewinnen – unter anderen Freikarten für den Europapark Rust oder das Planetarium in Freiburg. Die Auslosung dazu findet Mitte Oktober statt. Die Sommerleseaktion wird auch nächstes Jahr wieder in der Stadtbibliothek stattfinden.