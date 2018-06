130 Jahre Sangesfreude

Der katholische Männerverein Tuttlingen und der ihm angegliederte Chor feiern am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche Maria Königin ihr 130-jähriges Bestehen. Unter der Leitung von Dirigentin Atanaska Seeger führt der Chor die „Missa Brevis“ von Richard Burzynski auf. Begleitet wird er von Daniel Seeger an der Orgel. Im Anschluss an den Festgottesdienst findet im Saal von Maria Königin ein öffentlicher Empfang statt.

„Der Chor wurde im Drei-Kaiserjahr 1888 zur Hebung des katholischen Sinnes, wie auch zur Pflege der Geselligkeit und des Chorge-sangs gegründet“, ist im Goldenen Buch nachzulesen. Es waren 26 sangesfreudige Männer, die damals dem Cäcilienverein angehörten und gerne, neben kirchlichen Stücken, auch das deutsche Liedgut pflegen wollten. Doch dies missfiel dem damaligen Stadtpfarrer, sodass dass die Sänger den Cäcilienverein verlassen mussten.

Sie gründeten am 18. Februar einen neuen Chor mit dem Namen „Katholischer Männerverein“. Obwohl im Vereinsnamen das „katholisch“ an erster Stelle steht, öffnete sich der Verein schon im Gründungsjahr für Andersgläubige und legte so vor 130 Jahren den Grundstein für eine gelebte Ökumene. Dies wird bis heute so praktiziert. „Wir sind eine gute Gemeinschaft, es besteht ein offenes, tolerantes Miteinander“, erklärt Hubert Lock, der seit 2002 das Amt des Vorsitzenden inne hat. Er gehört dem Verein schon seit 50 Jahren an.

„Bei uns steht die Freude am Singen im Vordergrund, es gibt keinen Stress, keinen Druck, kein Vorsingen zum Beispiel“, bemerkt er und verweist auf die Treue der Vereins- und Chormitglieder. „Einige sind schon seit 50 Jahren und mehr dabei“, so Lock. Auch neue Sänger würden sofort in der Gemeinschaft aufgenommen. So war es zum Beispiel auch schon im Jahr 1919 ein Novum, dass der Verein sich für Frauen öffnete. Durch sie entwickelte sich der Katholische Männerchor unter anderem zu einem leistungsstarken Chor, der regelmäßig an Sängerfesten teilnahm und dabei gute Erfolge erzielte.

Die Weltkriege brachten Leid und Elend: 1933 wurde der Verein durch die damaligen Machthaber aufgelöst, um dann 1946 durch die französische Besatzungsmacht wieder zugelassen zu werden. Von da an ging es stetig „bergauf“: 1963 wurde mit 112 Chormitgliedern das 75-jährige Bestehen gefeiert. Zum 100-jährigen Jubiläum waren es im Jahr 1988 noch etwas mehr als 70 Sänger. Seit 2008 wird im Fünf-Jahresrhythmus gefeiert: das 120-jährige Bestehen gemeinsam mit dem Chor 5 und dem Männerchor aus Seitingen-Oberflacht. Zum 125-jährigen Jubiläum gab es eine Festmesse mit dem Chor aus St. Gallus, und nun das 130-jährige Bestehen, bei dem die 19 Frauen und elf Männer vom „Chor des Katholischen Männervereins“ die Festmesse gestalten. Aufgrund des hohen Frauenanteils wurde der Name 2001 dahingehend abgeändert.

Der Katholische Männerverein und sein Chor seien über die vielen Jahre hinweg ein wichtiger Bestandteil der katholischen Organisati-onen und des kulturellen Lebens der Stadt Tuttlingen geworden, „und für viele Mitglieder ist er durch alle Zeitepochen hindurch zu einem Stück Heimat geworden“, betont Lock und verweist auf einige Höhepunkte der Vereinsgeschichte. Der Teilnahme an der 1200-Jahr-Feier der Stadt Tuttlingen im Jahr 1997 etwa, bei dem der Chor mit seinem großen Wagen auf die erste urkundliche Erwähnung der Stadt im Jahr 797 durch das Kloster St. Gallen einging.

Damit dies auch weiterhin so ist, wird dringend sangesfreudiger Nachwuchs gesucht: „Wir halten lebendig, was Generationen vor uns an Liedern gesungen haben. Wir erproben Neues, das unserer Zeit entspricht. Wir pflegen ein freundschaftliches Miteinander – und das alles ist ein Weg zu fröhlichen Stunden“, erklärt Lock.