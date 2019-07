13 Teams messen sich im Donaustadion

Mit insgesamt 13 Teams und mehr als 900 Besuchern, Mitarbeiter und Familien hat das traditionelle Karl Storz-Sommerfußballturnier im Donaustadion Tuttlingen stattgefunden. Neben den laut Pressemitteilung mitreißenden Spielen bot das Event, das auch in diesem Jahr von der Betriebssportgruppe Karl Storz Aktiv veranstaltet wurde, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.

Die spannenden Fußballspiele überzeugten nicht nur durch die sportlichen Leistungen der Spieler, sondern auch durch „gelebte Fairness, starken Teamgeist und Integration“, so die Mitteilung. In der packenden Finalrunde um den Wanderpokal gewann die Mannschaft Schaffhausen Kickers (Schweiz) knapp vor den Lokomotive PMP (Tuttlingen). Die Mannschaft White Socks (Tuttlingen) durfte sich über den dritten Platz in der Gesamtwertung freuen.

Auch die Besucher konnten im Rahmen der bundesweiten Mitmach-Aktion Stadtradeln sportlich aktiv werden: Alle, die mit dem Fahrrad zum Turnier unterwegs waren, wurden am Eingang für die Teilnahme an der Klima-Bündnis-Kampagne mit einem Getränkegutschein belohnt. Während der Fußballspiele fanden sich viele Besucher, Mitarbeiter und Rentner des Tuttlinger Unternehmens abseits des Platzes zusammen und stärkten sich bei bester Verpflegung. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Werkskapelle.

Sämtliche Einnahmen des Turniers gehen laut Mitteilung zusammen mit den Erlösen und freiwilligen Spenden des 26. Internationalen Karl Storz Sport-Events, das im März stattfand, an den Tafelladen Tuttlingen.