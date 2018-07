13 Jugendliche legen das DELF-Diplom ab

13 Jugendliche haben an der Ludwig-Uhland-Realschule in Tuttlingen ihr DELF-Diplom erhalten. Dieses Kürzel steht für ‚Diplôme d’études de langue francaise‘. Das Zertifikat ist international anerkannt und dient als Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei Immatrikulationen an einer Hochschule oder bei der Bewerbung um eine Lehrstelle im Französisch sprechenden Ausland. Die Diplome werden vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und richten sich nach dem Sprachportfolio des Europarates.

An der LURS wurden die 13 Jungs und Mädchen von Laetaita Nadége Tireux unterrichtet und auf die Prüfung vorbereitet. Die Schüler unterzogen sich freiwillig dieser Mehrarbeit, was Rektor Michael Seiberlich bei der Vergabe der Diplome hervorhob. An der LURS wurde dieser Zusatzunterricht erstmals erteilt und soll auch künftig angeboten werden. An der LURS kann man damit neben dem Cambridge Certificate in Englisch nun diese Zertifizierung einer zweiten Fremdsprache erwerben.