13 heimische Fußballmannschaften spielen auf WFV-Ebene

Am Sonntag, 4. Februar, steht für die Juniorenfußballer die erste Runde (Vorrunde) in den verschiedenen Altersklassen beim Sparkassen-Junior-Cup auf Verbandsebene auf dem Programm. Dabei sind auch 13 Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald. Die C- und D-Mädchen genießen dabei den Heimvorteil, denn deren Vorrunde findet in der Aldinger Sporthalle statt.

Nachstehend der Überblick, in welchen Spielorten die heimischen Mannschaften spielen und gegen welche Gegner.

C-Junioren

Die SG Baar muss eine weite Anreise in Kauf nehmen. Sie spielt am Sonntag (ab 9.30 Uhr) in Au/Iller (nahe der bayerischen Grenze). Dabei trifft die SG Baar auf den SSV Ulm 1846, die TSG Young Boys Reutlingen, den VfB Friedrichshafen, TSV Frommern, die SG TSV Weitingen/Gäu und die SG SV Sigmaringen-Hohenzollern.

Der JFV Oberes Donautal tritt in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) an und trifft dort (ab 9.30 Uhr) auf den FV Olympia Laupheim, die TSG Balingen, TSG Ehingen, TuS Ergenzingen und SG Asch-Sonderbuch.

Der SV Zimmern spielt ebenfalls in Walddorfhäslach. Deren Vorrundenspiele beginnen am 14 Uhr. Dabei werden der SSV Reutlingen, die SG SV Mitteltal-Obertal/Murgtal, SG Silheim, SG Achstetten, TG Gönningen und der FC Wangen die Gegner sein.

D-Junioren

Der SV Zimmern bestreitet seine Vorrundenspiele in Tettnang (Bezirk Bodensee) und spielt dabei ab 13.30 Uhr gegen den FV Ravensburg, die SG Ehingen-Süd/Rottenacker, den TV Derendingen, TSV Frommern und TSV Blaustein.

Der SV Spaichingen trägt seine Vorrunde in Haigerloch (Bezirk Zollern) aus und trifft dabei ab 9.30 Uhr auf den SSV Ulm 1846, die SG Kißlegg/Immenried, SpVgg Freudenstadt, den SSV Biberach und FV Altheim.

Der BSV Schwenningen spielt auch in Haigerloch, trifft in seiner Gruppe (ab 13.30 Uhr) auf die TuS Ergenzingen, SV Ochsenhausen, die TSG Ehingen, SG Haigerloch/Eyachtal und den VfL Pfullingen.

E-Junioren

Der SV Zimmern spielt ab 9.30 Uhr in Biberach: Die Gegner lauten: FC Wangen, TSG Balingen, FV Olympia Laupheim, SV Mitteltal-Obertal und SG Schelklingen.

Ebenfalls in Biberach, allerdings erst am 13.30 Uhr, spielt der FV 08 Rottweil und trifft dabei auf den FV Bad Schussenried, SSV Ulm, die SG Owingen/Eyachtal, den VfB Friedrichshafen und den FV Biberach.

Der BSV Schwenningen trägt seine Vorrunde in Pfullingen aus und spielt dabei ab 9.30 Uhr gegen die SG Neufra/Daugendorf, SG SV Baisingen, den SSV Reutlingen, SV Jungingen und VfL Pfullingen.

C-Juniorinnen

Die C-Juniorinnen der SpVgg Aldingen genießen am Sonntag ab 13.30 Uhr in der Vorrunde Heimrecht, spielen sie doch in der eigenen Sporthalle. Auch für den SV Spaichingen, der in derselben Vorrundengruppe spielt, ist dies quasi ein Heimspiel. Dabei treffen die beiden Bezirksvertreter jeweils auf die SG Ballendorf, SG Dornstaddt, SG Jungingen und TSB Reutlingen. Das direkte Duell zwischen dem SV Spaichingen und der SpVgg Aldingen steht dabei ab 15.42 Uhr auf dem Programm.

D-Juniorinnen

Die beiden Bezirksvertreter, die SpVgg Aldingen und der SV Waldmössingen, tragen ihre Vorrundenspiele am Sonntag ab 10 Uhr in der Aldinger Sporthalle aus und spielen dabei jeweils gegen den FC Sonnenbühl, SV Bergareute, TSV Gomaringen und TSV Tettnang. Das direkte Duell zwischen den Bezirksvertretern, dem SV Waldmössingen und der SpVgg Aldingen, steht dabei um 11.17 Uhr an.

Bei den Junioren (C-, D- und E-Junioren) erreichen jeweils die drei erstplatzierten Mannschaften der insgesamt acht Vorrundengruppen die Zwischenrunde, die am 17. Februar auf dem Programm steht. Bei den C- und D-Juniorinnen erreichen jeweils die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier jeder Vorrundengruppe die Zwischenrunde, die ebenfalls am 17. Februar ausgetragen wird.