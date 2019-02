125.000 Euro Schaden: Mitglieder einer Jugendbande landen hinter Gittern

Chronologie der Geschehnisse:

Bereits seit Anfang April 2018 hatte die Polizei eine Häufung von Straftaten in der Tuttlinger Innenstadt festgestellt. Deshalb wurde eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen unter Federführung des Kriminalkommissariats, samt Sachbearbeiter für Jugendkriminalität.

Schnell gerieten Jugendliche einer bestimmten Gruppe in den Fokus der Beamten. Im August kam es zu drei Festnahmen, nachdem sich durch Zeugenhinweise, moderne Tatortarbeit und umfangreiche Recherchen der Anfangsverdacht erhärtet hatte.

Wie aktiv die jugendlichen Intensivtäter waren, zeigte sich zum Beispiel am ersten August-Wochenende, an dem die Bande fünf Einbrüche im Tuttlinger Statdgebiet begangen haben soll. Auch die Zerstörungen am Tuttlinger Busbahnhof Anfang Juli mit einem Schaden von rund 30 000 Euro sowie zwei Einbrüche in die Moschee sollen auf das Konto der Bande gehen. Im Tuttlinger Jugendkulturzentrum (Jukuz), in dem die Jugendlichen eine Weile ein- und ausgegangen sein sollen, sollen sich Diebstähle gehäuft haben.

Neben den Jugendarbeitern vom Jukuz sei auch das Jugendamt des Kreises involviert gewesen. Alle Ansprache habe aber keinen Erfolg gezeigt, so das Resümee der Beteiligten. (sz/iw)