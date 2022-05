Konfirmation Kreuzkirche Möhringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In zwei schönen Gottesdiensten haben wir am Sonntag, 8. Mai, in der Kreuzkirche Möhringen die diesjährigen Konfirmationen gefeiert. Insgesamt 12 Jugendliche haben sich nach einem ausgefüllten Konfi-Jahr dazu entschlossen, im Vertrauen auf Gott in die Zukunft zu gehen. Zwischen den beiden Gottesdiensten spielten für die Jugendlichen und ihre Festgäste die Musiker der Möhringer Stadtkapelle. Konfirmiert wurden: Colin Rudischhauser, Elias Gräf, Valentin Storz, Florian Aberle, Erik Graf, Jakob Heilemann, Paul Honer, Justin Schöba, Olympia Geisbe, Moritz Spies, Clara Otto und Karen Umbrecht.