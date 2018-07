104 Seiten und 1145 Kurse - die VHS bietet einiges

104 dicht bedruckte Seiten, 1145 Kurse mit von Arabisch bis zur XPert-Business-Fachkraft und vor allem: Keine Gebühren-Erhöhung - das ist das neue Programm Frühjahr /Sommer 2011 der Volkshochschule im Kreis Tuttlingen. Am Mittwoch, 26. Januar, liegt es der Gesamtauflage der INFO im Kreis bei und steht dann zudem online.

Ganz spurlos ist die Krise an der VHS nicht vorbeigegangen – weniger bei den Teilnehmerzahlen, die 2010 im ersten Halbjahr sogar leicht zugenommen haben und im zweiten Halbjahr stabil waren. Aber vom Sparkurs der Kommunen bleibt die VHS nicht verschont: Um 20 Prozent haben die Städte Tuttlingen und Trossingen ihre Zuschüsse gesenkt.

Das aber gibt VHS-Leiter Hans-Peter Jahnel nicht einfach als Gebührenerhöhung an die Nutzer weiter, sondern holt es anderen Stellen wieder herein, etwa durch mehr Veranstaltungen, die dann vom Land gefördert werden, oder durch Kurse, die Firmen für ihre Mitarbeiter buchen und dafür zahlen. Auf diese Weise ist zumindest in diesem Jahr eine Gebührenanhebung nicht in Sicht.

Einschnitte im Programm soll es vorerst nicht geben, unterstreicht Jahnel. Mit 1145 Veranstaltungen, davon 625 in Tuttlingen selbst, ist das Angebot so breit wie eh und je, der Umfang der Einzelveranstaltungen wie der Fachbereiche bleibt unverändert. Und es gibt ein paar Neuheiten – etwa ein zertifiziertes Fremdsprach-Programm für Grundschüler, die Fortbildung „Medienqualifizierung für Erzieherinnen“ oder das „1. Tuttlinger Kinder-Lesefestival“ (2. April), bei dem einen Tag lang Autoren und Schauspieler vorlesen.

Die Säulen des VHS-Programms sind aber die bekannten: Sprachen, berufliche Aus- und Weiterbildung (nicht zuletzt wegen der häufig möglichen finanziellen Förderung von bis zu 50 Prozent der Kursgebühren) sowie Fitness / Gesundheit. Dazu kommen attraktive Exkursionen (etwa zu Kunstausstellungen oder im Rahmen des Fachbereichs Geschichte) und zwei längere Fahrten (Maremma / Toskana und Piemont mit dem Rad).

Motto des Programms ist diesmal „Ach du liebes Glück“ mit einer ganzen Reihe von Seminaren und Einzelveranstaltungen. Unter anderem kommen der Glücksphilosoph Wilhelm Schmid und der Beststeller-Autor Werner Tiki Küstenmacher als Referenten. Auch aktuelle Politik und Zeitgeschichte stehen auf dem Stundenplan der Volks-Hochschule, wenn es zum Beispiel um „Frauenrechte im Islam“ geht. (leu)