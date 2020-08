104 Schüler der Steinbeis-Schule nach Abschluss verabschiedet

104 Auszubildende der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben am theoretischen Teil der Gesellen- beziehungsweise Facharbeiterprüfung teilgenommen. 18 erhielten eine Belobigung, neun wurden mit einem Preis ausgezeichnet, teilt die Kreisschule mit.

Nach zwei- beziehungsweise dreijähriger Ausbildungszeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben 104 Auszubildende (83 Schüler und 21 Schülerinnen) den theoretischen Teil ihrer Abschlussprüfung erfolgreich absolviert. Für 13 Friseure endete die Berufsschulzeit nach drei Jahren, für 44 Maschinen- und Anlagenführer und für 8 UmschülerInnen zum Industriemechaniker sowie 12 UmschülerInnen zum Chirurgiemechaniker nach zwei Jahren mit der gewerblichen Abschlussprüfung. Ebenfalls nach zwei Jahren legte ein Industrieelektriker den schulischen Teil seiner gewerblichen Abschlussprüfung ab. 16 Prüflinge im Metall- und Elektrobereich beendeten ihre Lehrzeit nach 3 Jahren vorzeitig, 4 Prüflinge legte eine Wiederholungsprüfung ab.

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt.

Nach diesem fachtheoretischen Teil der Facharbeiter- beziehungsweise Gesellenprüfung folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

Aufgrund der Coronazeit konnte sich die Schulleiterin Susanne Galla nicht bei den Eltern, den Ausbildern und den Lehrern für deren Unterstützung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Gesellen- beziehungsweise Facharbeiterprüfung bedanken. Die Klassenlehrer organisierten selbständig, hinsichtlich Abstands- und Hygieneregeln, die Übergabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen.

Unter den erfolgreichen Absolventen wurden neun Schüler für überdurchschnittliche Leistungen mit einem Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 mit einem Preis (P) ausgezeichnet, 18 Schüler/-innen erhielten mit einem Durchschnitt bis 2,29 eine Belobigung (B). Hier die erfolgreichen Prüflinge:

Chirurgiemechaniker: Klasse M3CM1 (Klassenlehrer Uwe Luz): Andreas Bantle (Preis), Oberndorf (Rudischhauser Surgical Instrumente Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Mick Fetzer (Lob), Öhningen (Fetzer Medical GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Enes Selcuk, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Yonathan Bereket Teklezghi, Singen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M3CM3/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Sascha Dirschauer, Tuttlingen; Iwan Ferraro (L), Spaichingen; Ilona Janello, Fridingen; Edgar Janzen (P), Villingen-Schwenningen; Pascal Kledt, Stockach; Waraporn Krüger, Deilingen; Monika Maier (L), Rottweil; Patrick Meier (P), Spaichingen; Arsenie-Florin Santa, Trossingen; Konstantin Seibel (L), Tuttlingen; Oyuntuya Shilegsuren, Tuttlingen; Johnannes Wild, Irrndorf (alle BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker: Klasse M3WZ1 (Klassenlehrer Martin Vogel): Halil-Ibrahim Erkman (P), Tuttlingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Philipp Noecker (P), Tuttlingen (Erchinger MedTechnology GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Konstantin Ulrich, Rottweil (Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkingen).

Werkzeugmechaniker – Instrumententechnik: Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Jonas Mack, Ulm (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm).

Klasse M3WZ2 (Klassenlehrer Uwe Rentschler): Felix Fischer (L), Blumberg (Aesculap AG, Tutttlingen); Lisa Höfs (P), Neuhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); André Simon (L), Stockach (Aesculap AG, Tuttlingen).

Industriemechaniker: Klasse M3IM1 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Zsofia Vanyi (L), Mühlheim (Hipp Präzisionstechnik, Kolbingen); Dilshat Mamedkhojayev (L), Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Jetmir Rrakaqi, Spaichingen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen).

Kraftfahrzeugmechatroniker (Personenkraftwagen): Klasse R3PW/T (Klassenlehrer Heiko Semik): Paul Heß (L), Aldingen (Autohaus Hauser GmbH & Co. KG, Aldingen).

Elektroniker – Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk): Klasse E3EG/T (Klassenlehrerin Meriyem Stingel): Urs-Eugen Pulinna (P), Trossingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Manuel Stolz, Immendingen (Bernhard Vögele Elektro GmbH, Immendingen).

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie): Klasse E3AT (Klassenlehrer Alexander Bronner): Robin Leithe (L), Nenzingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Nico Mattes (L), Renquishausen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Pascal Tschall (L), Radolfzell (Haide Automation GmbH, Orsingen-Nenzingen).

Elektroniker für Betriebstechnik: Klasse E3EG/T (Klassenlehrerin Meriyem Stingel): Marco Vosseler, Weilheim (Netze BW GmbH, Tuttlingen).

Friseure: Klasse K3FR (Klassenlehrer Walter Meeh): Stefanie Allert, Tuttlingen (Coiffure Velly, Tuttlingen); Ahmet-Can Cavlak, Tuttlingen (Ayhan Cavlak, Tuttlingen); Samantha De Luca, Tuttlingen (Friseursalon iCapelli Hipp, Tuttlingen); Kim Franz, Tuttlingen (Geheimratsecke, Tuttlingen); Labinota Ibraimi, Tuttlingen (Friseursalon Staudacher, Tuttlingen); Jenny-Netaly Kopp, Tuttlingen (Friseursalon Staudacher, Tuttlingen); Ronja Letang, Wehingen (Friseur Imma, Spaichingen); Sarah Löffer (L), Tuttlingen (Friseur Klier im Kaufland, Tuttlingen); Martina Raveloarisoa, Trossingen (Ira-Style, Trossingen); Lena Reinert, Aldingen (Friseur Jennifer Bacher, Trossingen); Marcel Sauter, Tuttlingen (Frisör Klier, Stockach); Marie Wiswede (L), Mühlheim (Harline, Tuttlingen).

Maschinen- und Anlagenführer: Klasse M2AF1 (Klassenlehrer Stefan Schuler): Rebaz Abid (L), Villingen-Schwenningen (L. Schaible GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen); Gned Ali, Aldingen (Heppler GmbH CNC Technik, Spaichingen); Emre Avci, Spaichingen (HEWI G. Winker GmbH & Co. KG, Spaichingen); Ervin Behaderovic, Tuttlingen (Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim); Robiel Brhane, Bad Dürrheim (Meder GmbH, Villingen-Schwenningen); Ilias Efthymiadis, Villingen-Schwenningen (Karl Schlenker Federnfabrik, Villingen-Schwenningen); Vincent Grenz (L), Albstadt (Aquatec, Donaueschingen); Sercan Horvath, Villingen-Schwenningen (Wieland-Werke AG, Villingen); Mohamed Hussein Abdullahi, Rosenfeld (Thumm G. GmbH, Spaichingen); Miraj Khan, Villingen-Schwenningen (Kendrion GmbH, Villingen-Schwenningen); Raffael Krause, Villingen-Schwenningen (Meder GmbH, Villingen-Schwenningen); Angelo Labruna, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim); Patrick Looser, Deißlingen (Heppler GmbH CNC Technik, Spaichingen); Marko Mager, Wellendingen (Josef Hafner GmbH & Co. KG, Wellendingen); Josef Massef, Villingen-Schwenningen (Karl Schlenker Federnfabrik, Villingen-Schwenningen); Raphael Pereira, Villingen-Schwenningen (ORCA KBS Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen); Daniel Reimchen, Villingen-Schwenningen (Kendrion GmbH, Villingen-Schwenningen); Endurance Sado, Villingen-Schwenningen (Aquatec, Donaueschingen); Koray Sahin, Inzigkofen (Schilling Präzisions- und Oberflächentechnik OHG, Renquishausen); Yasin Soysal, Tuttlingen (E. I. Zepf GmbH, Tuttlingen); Elias Süss, Aldingen (Vosseler Presswerkzeuge GmbH, Aldingen); Youssef Touma, Schwenningen (WSD Krauss GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen); Kevin Tuscher, Unterkirnach (Fela GmbH, Villingen-Schwenningen); Julian Zander, Mühlheim (SKF GmbH, Mühlheim).

Klasse M2AF2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Satar Amiri, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlilngen); Sergio Arsic Perez, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Alperen Bakir, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Milena Becker, Geisingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Dennis Brott, Wehingen (Rees Zerspanungstechnik, Wehingen); Burak Colak (P), Blumberg (Tenneco, Blumberg); Mustafa Darboe, Mühlheim (Karl Leibinger Medizntechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Thorben Ensminger, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Edgar Haar, Neuhausen (Mäder Pressen GmbH, Neuhausen); Mertcan Ilhan, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Ali Jafari, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Emin Karaaslan, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Özkan Karali, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Nadine Kintscher (L), Tuttlingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Magdalena Kuolt (P), Deilingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Basiru Leigh, Wehingen (Johannes Steiner GmbH & Co. KG, Wehingen); Vase Mehmetaj, Immendingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Ali Mohebi Barkat, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Lauren Morales, Königsheim (Gruner AG, Wehingen); Lucas Pilz, Immendingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Bashir Rahimi, Mühlheim (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Ibrahim Savas, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Stefan Schmidt, Riedlingen (Metallograf GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Steven Schmidt, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Pascal Seifried, Neuhausen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Mohammad Sett Aldar, Rotweil (Aesculap AG, Tuttlingen); Ahmet Osman Yusof (L), Villingen-Schwenningen (Schmidt & Bartl GmbH, Villingen-Schwenningen).