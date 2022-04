1000 Euro Geldstrafe für Missbrauch des Notrufs

Die mittlerweile schon sprichwörtliche „Krawallnacht“ in Tuttlingen hat einen weiteren Prozess am Amtsgericht nach sich gezogen. Ein 62-jähriger Mann muss eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro bezahlen, weil er an jenem Abend des 1. Mai 2021 den Notruf missbraucht und sein telefonisches Gegenüber beleidigt hat. Mit seinem Urteil ging Amtsgerichtsdirektor Thomas Straub ums Doppelte über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus – der Angeklagte kommentierte das Urteil lapidar mit „Danke schön!“

Zuerst ist er nicht einmal Teilnehmer der nicht angemeldeten Querdenker-Demonstration. Doch seine Wohnung liegt an der Zugstrecke. Als die Corona-Leugner vorbeimarschieren, schließt er sich einfach an – und gerät so plötzlich in die „Umschließung“ durch die Polizei, er selber schildert das so, er sei da „aus Versehen reingerutscht.“

Gegen 22 Uhr kommt es dann zur nun angeklagten Tat: Er ruft von seinem Handy den Notruf 112 an. Er landet in der Integrierten Leitzentrale des DRK und fordert vom Diensthabenden auf, „vorsichtshalber“ Rettungswagen zu schicken – er fürchtet wohl, die Polizei werde aggressiv gegen die Demonstranten vorgehen. Als ihm der Rotkreuzler vorhält, das sei nicht die Aufgabe des Rettungsdienstes, man schicke keine Fahrzeuge „auf Vorrat“, rastet der Mann am Telefon aus. Müsse man erst warten, bis etwas passiert?“, fragt er. Ruft noch erregt hinterher: „Sie haben doch einen Knall!“ Der Mann vom DRK stellt Strafantrag und kann der Polizei einen Mitschnitt des Gesprächs vorlegen – vor Gericht wird es per CD als Beweismittel abgespielt. Der Inhalt: eindeutig.

Zuvor hatte der Mann noch ausgesagt, sein Anruf habe einen tatsächlichen Anlass gehabt: Einer Frau im „Kessel“ sei schlecht geworden, ja, sie habe auf dem Boden gelegen. Da müsse man doch helfen, oder? Wenn jemand in einem solchen Fall nicht helfe, „da werde ich aggressiv“.

Ein Polizist bestätigt, dass die Polizei zunächst personell überfordert gewesen sei. Dass einer Frau unwohl geworden, oder sie verletzt worden ist, sei aber nicht bekannt. Er weiß auch noch, dass der Angeklagte in den Kessel gezogen worden ist, als dieser vergrößert wurde; die Ehefrau geriet ebenfalls mit hinein, und seine beiden Enkelkinder wollte das Paar auch noch mitnehmen, was ihnen aber verwehrt wurde.

Der wortkarge Angeklagte, in ärmlichen Verhältnissen lebend, fordert vom Gericht „Bewährung“ oder, nein, doch einen „Freispruch“. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro wegen Beleidigung und Missbrauchs des Notrufs. Der Angeklagte habe sich „unsozial gegenüber der Gesellschaft gezeigt“; sie verweist zudem auf zwei kleinere Vorstrafen aus den Jahren 2015 und 2017, die sich nun erschwerend auswirken. Der Angeklagte, ohne Verteidiger erschienen, sagt in seinem letzten Wort nur noch patzig und wohl auch resigniert: „Hat sich alles erledigt.“

Richter Thomas Straub verurteilt den Mann zu einer Geldstrafe von 1000 Euro, zu denen noch die Verfahrenskosten kommen – beides trifft den berufsunfähig geschriebenen Mann hart. Der Richter schreibt ihm ins Stammbuch, er habe eine „polizeifeindliche Einstellung“ gezeigt – gerade in einer Situation, in der die Einsatzkräfte damals mit unterlegenen Kräften hätten reagieren müssen.

Der Mann habe „genau gewusst“, dass an jenem Abend kein Notfall vorgelegen habe, der einen Anruf bei der 112 gerechtfertigt habe. Der DRK-Mitarbeiter sei ruhig geblieben, „aber Sie waren aggressiv“. Schließlich sei es zur Beleidigung mit den Worten „Sie haben doch einen Knall!“ gekommen. Straub hält ihm zudem Uneinsichtigkeit vor: Der Mann habe noch im Prozess keine Reue gezeigt, nicht um Entschuldigung gebeten, kein kritisches Wort zur eigenen Einstellung gefunden.

Der 62-jährige nimmt das Urteil regungslos hin, steht auf und geht mit den Worten „Danke schön“. Schon vorher hatte er erklärt, der Vorfall habe ihn nur eines gelehrt: Er werde künftig niemandem mehr helfen, der auf dem Boden liegt.