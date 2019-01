100 Mehr Zimmer für Senioren in Tuttlingen - Nachfrage deutlich größer

2016 haben die Arbeiten in der Unteren Vorstadt begonnen. Ursprünglich war der Start das Senioren-Zentrums Pfauenhof für Juli 2018 geplant. Weil ein Wasserschaden im Erdgeschoss behoben werden musste, verzögerte sich die Fertigstellung des Neubaus. Erste Bewohner zogen im September ein. Eine offizielle Eröffnung ist für Februar vorgesehen.

Das Senioren-Zentrum in Tuttlingen wird Einzelzimmer für 100 Bewohner bieten. Zum Angebot gehören vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege. Die Unternehmensgruppe Haus Edelberg mit Sitz in Karlsruhe beschäftigt 2300 Mitarbeiter und betreibt derzeit 26 Senioren-Zentren in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie gehört zu der französischen Orpea-Gruppe. Der auf Pflege spezialisierte Konzern machte 2017 einen Jahresumsatz von rund 530 Millionen Euro. Bei der Bezahlung der Fachkräfte orientiere man sich an den Vorgaben des Bundesverbands. „Diese halten wir ein und überbieten sie“, sagt Christian Jacobi, Leiter der Unternehmenskommunikation von Orpea Deutschland