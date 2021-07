100 LURS-Schüler haben ihrenAbschluss in der Tasche

100 Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn an der Ludwig-Uhland-Realschule (LURS) erfolgreich beendet. 18 Neuntklässler und 82 Zehntklässler haben in einem kleinen formalen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse in der Sporthalle der LURS überreicht bekommen.

Die Klassenleitungen und Schulleiter Matthias Funk-Baumgärtner lobten die Klassen für ihre Leistungen und den Umgang mit der besonderen Situation. Sie gaben ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg, immer das Beste aus der Situation zu machen und sich immer wieder neu auf Veränderungen einzustellen. Den Hauptschulabschluss als Schulbeste erreichte Aise Kadak, Tuttlingen mit einem Durchschnitt von 1,9 Bei der Mittleren Reife war Christina Marzinzick, Tuttlingen, mit einem Durchschnitt von 1,2 die Jahrgangsbeste.

Den Hauptschulabschluss haben erreicht:

Jan Braun, Immendingen; Justus Schmid, Möhringen; Jason Kalinowski, Rietheim-Weilheim; Baris Yagci, Seitingen-Oberlfacht; Alex Blum; Rayan Chigri; Christian Danu; Muhammed Ali Göksu; Ermin Rastegoric; Muhadin Sulejmani; Nelly Dosou (Lob); Alena Hamma; Aise Kadak (Preis); Dilanur Karakaya (L); Elsa Maksutaj; Ann-Cristin Nagy; Rümeysa Zeybekoglu; Gresa Zogu, alle Tuttlingen

Sonderpreise: Deutsch-Preis: Rayan Chigri Tuttlingen; Englisch-Preis: Aise Kadak, Tuttlingen;

Mathematik-Preis: Ryan Chigri Tuttlingen

Den Realschulabschluss haben erreicht:

10b: Artur Hermes (Lob); Shana Königsmann beide Emmingen-Liptingen; Chayse Uyanakumarage (L) Geisingen-Aulfingen; Benjamin Senz (L), Immendingen; Charles Hornek (Preis), Möhringen; Selina Demir, Möhringer-Vorstadt; Enes Alagic; Fjoralb Bislimi; Muhammed Kokus, Emre Kücük (P); Mehmet Kücük (L); Gazmend Omeri; David Rothacker (L); Rufat Sulejmani; Max Walter; Berkan Yenidogan, Isra Demir (P); Merve Gebesci; Alina Glaser (P); Gamze Harkci; Azize Incekara (L); Young Mi Kim; Melisa Memili; Chiara Pelliccia; Theresa Rothacker; Laura Vargova, alle Tuttlingen

10c: Liam Kammerdiener, Fridingen; Romain Dambacher, Geisingen; Leon Zöller, Möhringen; Manuel Egner (L) Möhringen-Vorstadt; Joelle Kummer (L); Alessia Morina, Ilenia Wagner, alle Rietheim-Weilheim; Marie Ludwig (L), Lia Münch (P), Alina Neumann (P); Aylin Prizkau (L), Samira Schühle (P), alle Seitingen-Oberflacht; Luis Leitz, Anna Hoffrichter (P), beide Talheim; Eugen Lukanovskij (L), Niyon Zoysa (L), Sinem Ermis (L), alle Tuttlingen; Fabian Marquardt; Laura Richter; Jule Straub, alle Wurmlingen

10d: Philipp Brandt; Emmingen-Liptingen; Hanna Rimpel (P); Anika Schmid (L) Sude-Naz Senkaya (L) alle Möhringen; Luana Burger; Sila Emre; Angelina Kloster; alle Möhringen-Vorstadt; Noah Eistetter; Onur Erzengin; Lukas Gudat; Selinay Bolat; Sümmeyra Cicek (L); Lilly Schmidt; Oxana Scholl (L); Amine Sükün; Azra Verep, alle Tuttlingen, Robert Becker, Wurmlingen

10e: Johannes Tritschler (P), Geisingen; Joshua Merz, Immendingen-Ippingen; Dominik Rehbein, Immendingen-Hattingen; Antonio Tscherter, Möhringen; Ruben Bogajo Rodgriguez; Mads Lazic; Kian Smodlaka; Annemarie Braghesiu, alle Möhringen-Vorstadt; Sude Metin, Nendingen; Eliah Pfeifer; Angy Cabral Rocha, beide Talheim; Christian Fanea; Luis-Gabrial Ilijev; Christina Marzinzick (P), Jennifer Marzinzick (P); Melina Stanceski Sevval Tuncer, alle Tuttlingen; Leon Biedermann; Nick Liebermann, beide Wurmlingen

Sonderpreise: Ludwig-Uhland-Preis: Christina Marzinzick, Tuttlingen; Englisch-Preis: Hanna Rimpel, Möhringen; Französisch-Preis: Charles Hornek, Möhringen

Mathematik-Preis: Christina Marzinzick, Tuttlingen; Religionspreis Katholisch: Lia Münch, Seitingen-Oberflacht; Religionspreis Evangelisch: Christina Marzinzick, Tuttlingen; Paul-Schempp-Preis: Jennifer Marzinzick, Tuttlingen

Preis für Soziales Engagement: Johannes Tritschler, Geisingen.