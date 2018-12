100 Leute singen Weihnachtslieder

„Sing mit uns“, forderte das Städtische Blasorchester am Freitagabend die Besucher des Tuttlinger Adventszaubers auf, und spielte erstmals unter der Leitung des neuen Dirigenten David Krause Weihnachtslieder zum Mitsingen auf dem Place de Draguignan. Deutsche und internationale Advents- und Weihnachtslieder stimmte das Orchester an und Groß und Klein sangen begeistert mit.

Den Abend eröffnete Dekan Sebastian Berghaus zunächst mit einer zum Nachdenken anregenden Ansprache, die hervorragend in die besinnliche Adventszeit passte. Ebenso wie die bekannten Lieder, die von der zunächst überschaubaren Besucherschar eifrig mitgesungen wurden. Bereits nach kurzer Zeit lockten die weihnachtlichen Weisen des Städtischen Blasorchesters, die bis in die Bahnhofstraße hinein zu hören waren, weitere, neugierige Gäste an, die ausgestattet mit den bereit liegenden Textheften, in die Lieder einstimmten.

„Schlussendlich waren es rund 100 Personen“, zeigte sich Organisator Christof „Stiefel“ Manz erfreut, die sich eingefunden hatten.