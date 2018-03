Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Tuttlinger Kreistags hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag einstimmig empfohlen, den Sperrvermerk für einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für den Offenen Treff des Kinderschutzbunds aufzuheben. Das Geld war im Zuge der Haushaltsberatungen aber schon eingestellt worden. Der Grund für den Sperrvermerk: Das Landratsamt sollte nach dem mehrheitlichen Willen der Kreisräte darlegen, ob es ähnliche Einrichtungen wie den Offenen Treff gibt, die dann ebenfalls unterstützt werden müssten.

Laut Sozialdezernent Bernd Mager habe der Offene Treff eine enge Verschrankung mit der Fachstelle Frühe Hilfen. Der Treff werde wöchentlich angeboten. Zudem fungiere er als Türöffner: „Wir haben eine Vielzahl von prekären Familiensituationen. Es hat sich gezeigt, dass wir mit dem Offenen Treff viel Gutes bewirken können“, sagte Mager.

Die Mitglieder des Ausschusses begrüßten die Arbeit des Kinderschutzbunds. Ralf Fahrländer (Freie Wähler) sprach stellvertretend von einem „sehr guten niederschwelligen Angebot“. Für Katrin Kreidler (OGL) hätte es den Sperrvermerk gar nicht gebraucht.