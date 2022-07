1. Jugendkonzert in Nendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 100 junge Sänger/innen haben Spaßlieder und Popsongs angestimmt. Das Jugendgitarrenorchester, ein Violinenensemble, ein Trompetenensemble sowie Solisten/innen mit Klavier und Querflöte musizierten. Beim Jugendkonzert in der vollbesetzten Mehrzweckhalle hat Nendingens musikalischer Nachwuchs nun aufgetrumpft. Die musikalische Leitung hatte Karl Zepf von der Musikschule Tuttlingen, der auch gleichzeitig Musiklehrer an der Donauschule ist und das Jugendkonzert ins Leben rief.

Mit Spaßliedern über 3 Schweine und ein Känguru eröffneten die Klasse 1 und 2 das Konzert. Mit dem Jugendgitarrenorchester Tuttlingen unter Leitung von Peter Woelke ging es mit Schostakowitsch und Popmusik weiter. Das Gitarrenquartett von Karl Zepf spielte virtuose Flamencoklänge. Mit Klavier zu 6 Händen begeisterten Schüler/innen aus der Klasse von Friederike Weber. Die Gedanken sind frei spielte die jüngste Solistin Magdalena Hager mit ihrem Lehrer Heinz Imrich auf der Querflöte. Klassik auf dem Klavier präsentierte Stella Caliebe mit ihrer Lehrerin Barbara Klobe. Einen großen Auftritt hatten die Trompetenschüler/innen von Leopold Reisenauer. Die 12 jungen Bläser, die zum Teil erst 6 Monate spielen, musizierten mit Spaß und Können. Einen großen Auftritt hatten auch die Violinschüler/innen von Monika Ascher. Als Solistinnen waren Lia-Salomé Brohammer und Fijona Gashi begleitet von Marie Keppler zu hören, bevor das Violinensemble gekonnt aufspielte. Zum Schluss waren wieder die Grundschulklassen 3 und 4 zu hören. Die gut 50 Kinder sangen das Lied von der Cocobar. Der Kinderchor brachte mit Begeisterung Rock me Amadeus zu Gehör. Dann wurde es eng als die Klassen 1 bis 4 auf die Bühne kamen und ein neu gedichtetes Donaulied zur Lummerlandmelodie gemeinsam vorsangen.

Alle Kinder auf der Bühne bekamen großen Applaus und Anerkennung für ihre Leistung. Die Nendinger Grundschule zeigte ihr musikalisches Profil im Klassenverband und solistisch als Schüler/innen der Musikschule Tuttlingen. Eine Werbung für die Musik und die Donauschule Nendingen. Am Ende des Konzerts dankte Schulleiterin Helene Buggle Karl Zepf für sein vorbildliches Engagement in Sachen Schulmusik und für die gelungene Organisation des 1. Jugendkonzerts in Nendingen.