1. FC Köln spielt in Bad Dürrheim

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bestreitet zum Abschluss seines Trainingslagers auf der Baar am Samstag, 17 Uhr, im Bad Dürrheimer Salinenstadion ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Elversberg.

Vom Freitag, 16. Juli, bis Sonntag, 25. Juli ist der Bundesligist 1. FC Köln im Trainingslager am Öschberghof. Die Domstädter hatten gleich zu Beginn ihres Camps zwei Testspiele absolviert, im Villinger Friedengrund feierten sie am vergangenen Samstag vor 6000 Zuschauern einen 3:2-Sieg gegen eine Rumpfelf von Rekordmeister Bayern München und gewannen tags darauf im Bad Dürrheimer Salinenstadion gegen den Schweizer B-Ligisten FC Schaffhausen mit 2:0.

Insgesamt bestreitet der neue Trainer Steffen Baumgart mit dem FC nun sein fünftes Testspiel. Der 49-Jährige möchte weiter ungeschlagen bleiben. Allerdings hat Baumgart seine Mannen schon sehr hart rangenommen, die Müdigkeit der Spieler war auf dem Aasener Sportplatz, speziell bei den Nachmittagseinheiten, nicht zu übersehen. Dennoch ist ein Sieg gegen den Viertligisten Elversberg Pflicht.

Die Sportvereinigung aus dem Saarland spielte in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder in der dritten Liga. In der abgelaufenen Saison verpassten die Elversberger hinter dem SC Freiburg II die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest nur knapp. Trainer bei der SVE ist der 52-jährige Horst Steffen, er jagte für Bayer Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg dem runden Leder in der Ersten Bundesliga nach. Dieses Jahr möchte er mit Elversberg den Aufstieg in die Dritte Liga schaffen. Jetzt möchte er mit seinen Mannen aber erst einmal so gut wie möglich den Kölnern Paroli bieten.

Stehplatzkarten für die Partien stehen noch genügend an den Tageskassen bereit.