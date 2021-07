1. FC Köln spielt am Samstag in Villingen gegen FC Bayern

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln absolviert vor der neuen Saison ein Trainingslager in Daueschingen-Aasen. Die Mannschaft mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart (kam vom SC Paderborn) ist vom 16. bis 25. Juli auf der Baar. Im Rahmen der Saisonvorbereitung spielen die Kölner am Samstag, 17. Juli, um 16 Uhr in Villingen gegen den FC Bayern München.

Vor zwei Jahren waren die Geißböcke erstmals im Hotel Öschberghof und hatten in Aasen trainiert. Damals alles noch mit Zuschauern, die Domstädter absolvierten auch zum 100. Geburtstag des FC Bad Dürrheim ein Freundschaftsspiel bei den Dürrheimern, das sie vor 3600 Fans mit 16:0-Toren gewannen.

Im vergangenen Jahr waren die Kölner zum Training erneut auf der Baar, aber eben unter Corona-Bedingungen, also hermetisch abgeriegelt und ohne Anhänger.

Die Kölner werden während ihres Trainingslagers am Öschberghof drei Testspiele absolvieren. So spielt der 1. FC Köln am Samstag, 17. Juli, um 16 Uhr in der Villinger MS Technologie-Arena gegen den Deutschen Meister FC Bayern München. Am Sonntag, 18. Juli, steht um 17 Uhr in Bad Dürrheim die Partie gegen den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen auf dem Plan. Am Samstag, 24. Juli, 16 Uhr, trifft der 1. FC Köln auf die Sportvereinigung Elversberg. Die Partie gegen den Südwest-Regionalligisten findet ebenfalls in Bad Dürrheim statt.

Das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison bestreitet der 1. FC Köln am Sonntag, 15. August, um 17.30 Uhr daheim gegen Hertha BSC.