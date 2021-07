1. FC Köln siegt vor 1000 Zuschauern 2:1

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat zum Abschluss seines Trainingslagers auf der Baar am Samstag in Bad Dürrheim vor 1000 Zuschauern ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Elversberg 2:1 (2:1) gewonnen.

FC-Trainer Steffen Baumgart brachte seine bestmögliche Formation auf das Feld. Der Bundesligist schnürte den Viertligisten von Beginn an ein. Elversberg unterlief gleich in der Anfangsphase ein fataler Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, Mark Uth, Rückkehrer vom FC Schalke 04, verpasste jedoch den möglichen Kölner Führungstreffer. Für einmal fuhr die SVE einen Konter. Und schon musste FC-Torwart Timo Horn hinter sich greifen, Nico Karger traf ins Schwarze (15.).

Die Rheinländer erhöhten den Druck. In der 28. Minute dann der hochverdiente Ausgleich, Ehizibue köpfte erfolgreich ein. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff markierte Modeste das 2:1 für Köln.

In der zweiten Hälfte gab es einige Wechsel, dadurch ging der Spielfluss bei den Kölner etwas verloren. Die Elversberger hatten sich nun aber auch besser auf den schnellen Gegner eingestellt. In der Schlussphase der Begegnung ließen Sebastian Andersson, Ondrej Duda und Lemperle Großchancen aus. „Köln hätte einige Tore mehr schießen können. Wir haben es trotzdem ganz ordentlich gemacht“, befand der Elversberger Trainer Horst Steffen.

Der Kölner Coach Steffen Baumgart sagte nach der Partie: „Ich bin mit dem Trainingslager hier zufrieden. Die Mannschaft hat gut gearbeitet. Erfreulich ist auch, wir haben keinen einzigen Verletzten.“ Die Kölner würden nächstes Jahr wieder in das Trainingslager an den Öschberghof kommen: „Da wäre ich als Trainer gerne wieder dabei“, meinte Baumgart mit einem Augenzwinkern.