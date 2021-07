1. FC Köln siegt erneut

Nach seinem Sieg gegen die Bayern am Samstag in Villingen hat der 1. FC Köln am Tag darauf ein Freundschaftsspiel im Bad Dürrheimer Salinenstadion vor 1600 Zuschauern gegen den Schweizer B-Ligisten FC Schaffhausen 2:0 (1:0) gewonnen.

Die Domstädter übernahmen von Beginn an die Initiative. Die favorisierten Kölner besaßen deutlich mehr Spielanteile. Die Tore zum Sieg schossen Sebastian Andersson (33. Minute) und Philipp Wydra (66.).

Für den Kölner Trainer Steffen Baumgart war es der dritte Sieg im vierten Testspiel bei einem Unentschieden. „Es war ein guter Test, ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben sich gute Möglichkeiten erarbeitet. Schaffhausen hat nur zweimal auf unser Tor geschossen. Die Bedingungen hier in Bad Dürrheim sind wie im Hotel Öschberghof, das wirklich exzellent ist, und auch auf den Trainingsplätzen in Aasen ganz hervorragend.“ Der Schaffhausener Coach Yakin meinte hinterher: „Für uns war es ein Highlight auf so einen starken Gegner zu treffen. Das Tempo und wie die Zweikämpfe von Köln geführt werden, das ist schon stark.“

Bei den Trainingseinheiten des 1. FC Köln, dessen Trainingslager am Öschberghof bis zum Sonntag, 25. Juli, dauert sind auch Zuschauer zugelassen. Die müssen allerdings eine Maske tragen. Die üblichen Trainingszeiten auf den Sportplätzen in Aasen sind morgens 10 Uhr und nachmittags 16 Uhr. Die Zeiten können aber variieren. So gehen die Kölner am Dienstag in Aasen nicht auf den Platz.