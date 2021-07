1. FC Köln im Trainingslager am Öschberghof

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bestreitet am Wochenende zwei Spiele in der Region. Nach der Partie in Villingen gegen den FC Bayern am Samstag, steht am Sonntag um 17 Uhr die Begegnung in Bad Dürrheim gegen den FC Schaffhausen auf dem Plan.

Der 1. FC Köln ist im dritten Jahr in Folge im Trainingslager am Öschberghof. Die Kölner machten sich am Freitag auf den Weg nach Donaueschingen. FC-Trainer Steffen Baumgart nahm 31 Spieler mit ins Trainingslager. Nicht dabei sind Niklas Hauptmann und Vincent Koziello. Die beiden Mittelfeldspieler wurden aus sportlichen Gründen nicht berücksichtigt und blieben in Köln. Sie werden mit der U21 trainieren.

Ebenfalls nicht dabei sind Jannes Horn (Hüftverletzung), Sava Cestic (muskuläre Verletzung im Oberschenkelbereich), Georg Strauch (Knieverletzung) und Justin Diehl (Sprunggelenksverletzung), die verletzt fehlen werden. dagegen sind Rückkehrer Mark Uth (Schalke 04) und Neuzugang Dejan Ljubicic (Rapid Wien) dabei sein.

Im Vorverkauf hat der FC Bad Dürrheim für die Partie gegen Schaffhausen rund 1000 Tickets abgesetzt. FC-Vorsitzender Benjamin Wildgruber: „Wenn 1500 bis 2000 Zuschauer kommen ist das in Ordnung. Wobei wir auch für bis zu 3500 Besucher Platz hätten.“ Es wird am Sonntag laut Wildgruber auf jeden Fall eine Tageskasse geben. Mit dem 1. FC Köln und dem FC Schaffhausen hat Wildgruber bezüglich der Finanzen übrigens laut seiner Angabe faire Verträge geschlossen. „Natürlich erhalten beide Mannschaften Einnahmen aus dem Spiel. Der FC Bad Dürrheim wird aber keinesfalls auf irgendwelchen Kosten sitzenbleiben“, versichert Wildgruber.

Betreut wird der FC Schaffhausen vom Trainerduo Murat und Hakan Yakin, die beide früher in der Bundesliga aktiv waren. Beide spielten beim VfB Stuttgart, Murat auch beim 1. FC Kaiserslautern.