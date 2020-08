Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bezieht am Donnerstag sein Trainingslager am Öschberghof. Bei den Übungseinheiten in Aasen sind aufgrund der Corona-Pandemie aber keine Fans zugelassen.

Der 1. FC Köln wird vom 20. bis 29. August sein Trainingslager am Hotel Öschberghof beziehungsweise auf den Sportplätzen in Aasen abhalten. Bereits im vergangenen Jahr waren die „Geißböcke“ mit den Bedingungen auf der Baar hochzufrieden und kehren nun zurück.

Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. So sind in diesem Jahr bei den Trainingseinheiten auf dem Vereinsgelände des SV Aasen keine Fans zugelassen. „Es wurde ein Bauzaun als Sichtschutz um unseren Sportplatz errichtet. Der Öschberghof wird Security einsetzen. Von uns, dem SV Aasen, dürfen nur drei Mann, davon zwei Greenkeeper, bei den Einheiten dabei sein“, verriet Axel Schweizer, Trainer des Bezirksligisten unserer Zeitung. Es sei natürlich sehr schade, dass die Fußballfreunde der Region den Bundesligisten nicht beobachten können. „Für uns fällt auch die lukrative Bewirtung des vergangenen Jahres flach“, so Schweizer bedauernd.

Die Kölner konnten als Aufsteiger die Klasse halten und kommen mit Trainer Markus Gisdol, der während der Saison Achim Beierlorzer abgelöst hat und der den Öschberghof noch von seiner Zeit bei Schalke als Co-Trainer von Huub Stevens kennt.

Nach einem guten Zwischensprint träumten die Kölner als Aufsteiger in der abgelaufenen Saison sogar von der Europa League, am Ende wurde es mit Rang 14 eben der Klassenerhalt. Als Torwart geriet in der turbulenten Runde Timo Horn doch ziemlich in die Kritik. Die Domstädter haben reagiert und Keeper Ron-Robert Zieler von Hannover 96 verpflichtet. Der wurde 2014 in Brasilien mit Deutschland – allerdings ohne Einsatz als dritter Torwart – Weltmeister.

Am Dienstag dieser Woche absolvierten die „Geißböcke“ ein Testspiel in Köln gegen den Zweitligisten VfL Bochum und landeten dabei durch Tore von Ismail Jakobs und Florian Kainz einen 2:0-Sieg.

Die Transfers des 1. FC Köln, Zugänge: Ron-Robert Zieler (von Hannover 96 ausgeliehen), Tomas Ostrak (war an TSV Hartberg verliehen), Jannes Horn (war an Hannover 96 verliehen), Salih Özcan (war an Holstein Kiel verliehen), Vincent Koziello (war an Paris FC verliehen), Joao Queiros (war an Willem II verliehen), Lasse Sobiech (war an Royal Mouscron verliehen), Frederik Sörensen (war an Young Boys Bern verliehen), Louis Schaub (war an Hamburger SV verliehen), Tim Lemperle (kommt aus der eigenen U19), Robert Voloder (kommt aus der eigenen U19). Abgänge: Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim/ ablösefrei), Niklas Hauptmann (an Holstein Kiel verliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/ Leihe), Thomas Kessler (Karriereende), Brady Scott (vereinslos), Mark Uth (war vom FC Schalke ausgeliehen), Toni Leistner (war von Queens Park Rangers ausgeliehen), Yann Aurel Bisseck (Vitoria SC Guimaraes/ Leihe), Vincent Koziello (an CD Nacional verliehen), Tomas Ostrak (MFK Karvina), Marcel Risse (Viktoria Köln).