Überraschende Niederlage für Donautal-HSG

Keine Punkte hat es am Wochenende für die überbezirklich spielenden Frauenhandball-Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen gegeben. Die HSG Fridingen/Mühlheim unterlag in der Württembergliga dem TSV Köngen 26:31 und Landesligist HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen verlor bei der HSG Leinfelden-Echterdingen II 20:23.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Köngen 26:31 (13:15). Eine überraschende Heimniederlage haben die Donautälerinnen gegen die Gäste aus dem Kreis Esslingen hinnehmen müssen. Vor rund 230 Zuschauern in der Mühlheimer Sporthalle war der Sieg des abstiegsbedrohten TSV Köngen verdient. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht und sind in der Abwehr oft einen Schritt zu spät gekommen“, sagte Frank Rohrmeier nach dem Spiel. Der HSG-Trainer: „Unsere Spielerinnen haben sich zwar bemüht, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen haben.“ In der ersten Hälfte verlief das Spiel weitestgehend ausgeglichen. Rohrmeier: „Vom Ergebnis her war in den ersten 20 Minuten alles im grünen Bereich.“ Die Gastgeberinnen lagen meistens ein oder zwei Tore vorne. „Unser Problem war, dass wir die Führung nicht ausbauen konnten“, so der Coach. Beim 11:12 in der 23. Minute geriet die HSG erstmals in Rückstand. Nach dem 13:12 folgten dann aber fünf torlose Minuten, in denen den Gästen drei Treffer gelangen. Beim 15:20 in der 39. Minute deutete sich die Heimniederlage an, doch die Gastgeberinnen kämpften sich dreimal bis auf zwei Tore heran. Als die HSG dann den TSV Köngen nach dem 22:24 auf 22:27 davonziehen lassen musste (54. Minute) war die Entscheidung gefallen. - Die HSG-Tore erzielten: Clara Frankenstein (11), Caterina Schwarz (4), Patricia Rebholz (4), Anna-Lena Gögelein (2), Tanja Seiffert (1), Kathrin Marquardt (1/1), Vanessa Fritz (1/1), Rebecca Maurer (1) und Tabea Maier (1/1). Nächstes Spiel, 7. April (18 Uhr): TV Reichenbach – HSG Fridingen/Mühlheim.

Landesliga Frauen

HSG Leinfelden-Echterdingen II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 23:20 (13:8). Die Gäste müssen nach der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen die Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft begraben. Die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer hielt die Partie in Leinfelden-Echterdingen zwar lange Zeit offen, doch nach einer Aufholjagd fehlte in den letzten Minuten die Kraft, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Bis nach 25 Minuten ließen sich die Gäste nicht abschütteln (8:7), doch dann zog Leinfelden-Echterdingen II bis zur Halbzeit auf 13:8 davon. Bis zur 39. Minute war der Vorsprung der Gastgeberinnen auf 19:13 angewachsen. Doch dann kam die HSG NTW immer besser ins Spiel, holte Tor um Tor auf und schaffte in der 56. Minute den 20:20-Ausgleich. In den Schlussminuten hatten dann die Gastgeberinnen mehr zuzusetzen und kamen noch zum 23:20-Erfolg. - Die Tore für die HSG NTW erzielten: Katharina Beiswenger (6/5), Lisa-Marie Hipp (4), Nina Esslinger (2), Romy Epple (2), Ann-Katrin Huber (2), Magdalena Krämer (2), Josipa Anic (1) und Lea-Marie Hauser (1). Die NTW-Frauen haben nun eine längere Pause. Das nächste Spiel findet am 21. April um 20 Uhr in der Tuttlinger Mühlauhalle gegen die HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See statt.