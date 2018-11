Überfall auf Seniorin: Gericht reduziert Strafe für Räuber

Erfolg hat ein 41-Jähriger aus Tuttlingen mit seiner Berufung beim Landgericht Rottweil gehabt. In erster Instanz war er im Juni in Tuttlingen wegen versuchten Diebstahls mit Waffen zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Von einer „Verzweiflungstat“ sprach der in Donaueschingen geborene Facharbeiter: Ihm fehlten Ende Januar dieses Jahres 500 Euro, die er einem Dealer für kommissarisch überlassenes Marihuana hätte zahlen müssen.

Sieben Stunden vor der "Deadline"

Der ungenannte Lieferant habe ihm massiv gedroht, sogar den Kindern der damaligen Lebensgefährtin des Angeklagten könne etwas passieren. Sieben Stunden vor der Deadline für die Rückzahlung nahm der Angeklagte ein Küchenmesser mit einer 16,5 Zentimeter langen Klinge, steckte es in den Ärmel seiner Jacke und machte sich auf die Suche nach einer Geldquelle.

Die meinte er kurz darauf in einer 78-Jährigen gefunden zu haben, die entlang der Weimarstraße ging. Er näherte sich der Seniorin von hinten und entriss ihr die Handtasche, in der sich neben Ausweisen und Bankkarten 70 Euro Bargeld befunden hatten. Dabei fiel das Messer zu Boden, das Opfer erschrak und stützte sich an einem geparkten Auto ab, um einen Sturz zu verhindern.

Sieben Vorstrafen

Der Angeklagte flüchtete daraufhin in einen Hinterhof. Dort wäre zwar ein Ausgang gewesen, doch der war verdeckt. Der Angreifer wähnte sich in einer Sackgasse, kehrte um und stürmte an seinem verängstigten Opfer vorbei. Die Tasche warf er dabei weg. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, sah den Täter kurz darauf bei der Scala-Brücke wieder, informierte die Polizei, und bald darauf klickten die Handschellen. Da der Mann bereits sieben Vorstrafen hatte, größtenteils Verkehrs- und Betrugsdelikte, kam er in Untersuchungshaft.

Nach der Verhandlung in Tuttlingen wurde der Haftbefehl jedoch aufgehoben. Seither hat der 41-Jährige wieder eine Arbeitsstelle bekommen, ein Empfehlungsschreiben von dort konnte er der Berufungskammer vorlegen. Da auch die Bewährungshelferin sich sehr positiv über ihren Klienten äußerte, stand der sowohl vom Verteidiger als auch „mit viel Bauchschmerzen“ von Staatsanwalt Markus Wagner beantragen Strafaussetzung zur Bewährung nicht mehr viel im Weg.

"Grenzfall"

Die Berufung war hierauf beschränkt worden, so dass die Geschädigte, deren Gesundheitszustand durch die Tat beeinträchtigt ist, nicht erneut als Zeugin auftreten musste. Der Angeklagte versicherte, wie sehr er die Tat bedauere: „Die Zeit im Gefängnis hat mir die Augen geöffnet.“

Die Kammer unter dem Vorsitz von Thomas Geiger setzte – länger als üblich – eine vierjährige Bewährungszeit fest, forderte vier Drogenscreenings und verhängte eine Geldbuße von 1200 Euro. Die Entscheidung in diesem „Grenzfall“ sei der Kammer nicht leicht gefallen, angesichts der dramatischen Folgen für die Seniorin, sagte der Vorsitzende und ermahnte den 41-Jährigen eindringlich. Der Strafrahmen in einem solchen Fall liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft.