Überfall auf eine Frau: Polizei rätselt über das Motiv

Eine 44-jährige Frau ist am Mittwoch kurz vor 1 Uhr im Ziegelweg von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Frau wurde dabei ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam flüchtete sie und konnte sich in ihre Wohnung retten.

Die Frau war zu Fuß auf dem Heimweg aus der Innenstadt in die Nordstadt, als ein Unbekannter sie im Bereich der Einmündung des Ziegelweges in die Hölderlinstraßeüberfiel – er rannte von hinten an sie heran. Er griff die Frau an, packte sie mit dem Arm von hinten um den Hals und drückte sie brutal zu Boden, so die Polizei in einer Pressemeldung. Als sie am Boden lag, wurde die Frau bewusstlos. Sie gab bei der Polizei an, dass der Mann noch bei ihr gewesen sei, als sie zu sich kam. Sie flüchtete zu ihrer Wohnung und verständigte über Notruf die Polizei.

„Die Absicht des Tatverdächtigen ist ungeklärt“, so die Polizei. Ihr wurden keine Wertsachen oder sonstige Gegenstände abgenommen, von einem sexuell motivierten Verhalten sei ebenfalls nicht auszugehen. Eine Halskette des Opfers blieb beschädigt am Tatort zurück, dort fanden sie Polizeibeamte auf.

Den Tatverdächtigen beschrieb das Opfer als etwa 25 bis 35 Jahre alt, und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen Dreitagesbart, ein graues Kapuzenshirt, eine graue Hose und sprach mit ausländischem Akzent. Der Unbekannte soll in Richtung Balinger Straße davon gegangen sein.

Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/941-0, zu melden.