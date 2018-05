Önsbach ist für Goldene 7 wieder keine Reise wert

Beinahe traditionell sind die Landesliga-Kegler der Goldenen 7 Spaichingen in Önsbach ohne Punkte geblieben. Die Frauen bejubelten in der 2. Bundesliga Süd einen wichtigen Sieg. Im Bezirksklassen-Derby in Immendingen behielten die Primstädter die Oberhand.

DCU 2. Frauen-Bundesliga Süd

G7 Spaichingen - TSG Haßloch 2577:2454.

Die Damenmannschaft aus Spaichingen hat im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Vorletzte aus der Primstadt setzte sich gegen den Sechsten aus Haßloch durch und baute den Vorsprung auf den Zehnten Karlsruhe aus. Bereits in der Anfangspaarung mit Sigrid Burger (408) und Birgit Lehmann (409) erspielten sich die Gastgeberinnen einen Vorsprung von 38 Kegeln. Andrea Radakovic mit guten 451 Kegeln und Dragana Frei (434) erhöhten den Vorsprung in der Mittelpaarung um weitere 16 Kegel. Die Schlusspaarung mit Susanne Lehmann (417) und Carmen Lehmann (458) sicherte am Ende den verdienten Heimerfolg und zwei wichtige Punkte.

Männer-Landesliga A

KSC Önsbach II - G7 Spaichingen 8:0 (3280:3189).

An die Sechser-Anlage in Önsbach hat die erste Herrenmanschaft der Spaichinger keine guten Erinnerungen. Immer wieder setzte es dort deutliche Niederlagen. Daran hat sich wieder nichts geändert. Von Anfang an erspielten sich die Gastgeber aus Önsbach einen Vorsprung, der kontinuierlich ausgebaut wurde. Bei der klaren Niederlage errangen die Gäste keinen Mannschaftspunkt. In den knappen Paarungen fehlte auch das notwendige Glück.

Für Spaichingen spielten Thomislav Jakupak (531 Kegel/0 Punkte), Andreas Ratke (524/0), Benjamin Semlitsch (539/0), Sascha Gruhler (542/0), Sven Maywurm (536/0) und Robert Obst (517/0).

Männer-Bezirksklasse B 4er

KSC Immendingen X 3 - G7 Spaichingen II 1:5 (1923:2053).

Beim Gastspiel in Hattingen gegen Immendingen spielte die zweite Herrenmannschaft der Goldenen 7 von Anfang an konzentriert. Lorenz Lehmann (512/1 Punkt) und Florian Lehmann (532/1) erspielten schnell einen 2:0-Vorsprung für die Gäste aus der Primstadt. In der Schlusspaarung hatten Sebastian Frei (493/1) und Elvis Meixner (516/0) keine Probleme, den sicheren Sieg unter Dach und Fach zu bringen.