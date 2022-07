Ökumenischer Gottesdienst im Festivalzelt

Im großen Festivalzelt vom Honberg-Sommer findet am Sonntag, 24. Juli, um 10 Uhr wieder der beliebte ökumenische Gottesdienst zum Honberg-Sommer statt. Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes und Pastor Martin Schrott übernehmen gemeinsam mit einem Team die Gestaltung.

Als musikalische Gäste sind elf Musiker des a-capella Ensemble Futa aus Villingen-Schwenningen und am Piano Michael Ams mit dabei. Lassen sie sich von einem besonderen Klangerlebnis verzaubern, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Ein Sonderbus fährt ab dem Donau-Getränkemarkt am Fuß des Honbergs um 9.30 Uhr.