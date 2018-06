Öko-Landwirtschaft: Martin Hahn referiert am 27. Juni

Zum Thema „Ökologische Landwirtschaft – wo stehen wir in 10 Jahren?“ kommt am Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, der Grünen-Landespolitiker Martin Hahn ins BUND-Zentrum, Mühlenweg 12, in Tuttlingen.

Hahn ist Abgeordneter des Bondenseekreises und Vorsitzender im Ausschuss für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und Agrarpolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag. Er wird an diesem Abend über die Perspektiven der ökologischen Landwirtschaft sprechen. Unter anderem: Welches Ziel haben die vier Bio-Musterregionen im Land, lassen sich damit die 9 Prozent Öko-Landbaufläche in Baden-Württemberg steigern?

Martin Hahn war 30 Jahre Biobauer auf einem Demeter-Hof. Er wird daher aus zahlreichen Praxisfällen und der aktuellen Landespolitik in diesem Feld berichten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.