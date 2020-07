Öffentliche Kreistagssitzung

Der Kreistag tagt am Donnerstag, 23. Juli, öffentlich in der Schlossberghalle in Wehingen, Wörthstraße 33. Alle Bürger des Landkreises sind herzlich eingeladen, den 14 Punkten der Tagesordnung zu lauschen.

Die Mitglieder werden unter anderem den neuen Geschäftsführer des Klinikums Tuttlingen, Dr. Sebastian Freytag, vorstellen und über die Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums Spaichingen beraten. Zur Debatte steht hier die Konzeption Oberender für das Intersektorale Gesundheitszentrum mit erweiterter ambulanter Versorgung.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung umfassen die Abfallwirtschaft mit einer Neuausschreibung verschiedener Entsorgungsdienstleistungen, die Vorbereitung der Haushaltsberatung für das Jahr 2021 und eine Personalverstärkung im Gesundheitsamt im Zuge des Coronavirus. Los geht die Sitzung um 16 Uhr.