Ärzte bilden sich seit 25 Jahren im Aesculapium weiter

Das Aesculapium am Aesculap-Kreisverkehr ist nicht zu übersehen: Seit 25 Jahren bilden sich Ärzte in der Aesculap-Akademie weiter und lernen die neuesten Medizinprodukte kennen. Die Idee dieses Konzepts ist bis heute erfolgreich und stammt vom damaligen Aesculap-Vorstandsvorsitzenden Michael Ungethüm.

Ungethüms Idee für die Umsetzung eines Konzepts eines solchen Schulungszentrums entstand Anfang der 1990er-Jahre. Ausschlaggebend damals: Die Produkte und Produktsysteme wurden immer erklärungsbedürftiger, beispielsweise im Orthopädie-Bereich. „Aesculap wollte somit dem wachsenden Fort- und Weiterbildungsbedarf für Ärzte in der Medizin ein Angebot unterbreiten“, heißt es von Unternehmerseite. Mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden des B. Braun Konzerns Ludwig Georg Braun hatte Michael Ungethüm als Chef der B. Braun-Sparte Aesculap einen wichtigen Unterstützer für seine Vision auf seiner Seite. Die Zielsetzung war und ist bis heute gleich: Die Schaffung eines hochqualitativen und zukunftsorientierten Weiterbildungsangebot mit der Grundlage der hauseigenen Kompetenz.

Die Grundsteinlegung für den Gebäudekomplex des Medizintechnikunternehmens fand schließlich im Mai 1994 statt. Mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten und Gesamtkosten von 30 Million Deutscher Mark feierte die Aesculap AG am 15. September 1995 die Eröffnung des Aesculapiums. Mit dabei war der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel und am Tag der offenen Tür 13 000 Besucher.

Der Architekt und Planer war der aus Tuttlingen stammende Günter Hermann. Optisch stellt der Gebäudekomplex ein Zusammenspiel von kubischen und gerundeten Körpern dar. Im Innenbereich ist das Atrium der Blickfang. Der Weg vom Foyer bis ganz hinauf ist sichtbar. Ebenso führt ein Übergang vom Aesculapium über die Bundesstraße 14/311 zum Aesculap-Hauptwerk. „Das Aesculapium repräsentiert zum einen die kommunikationsintensive Unternehmenskultur und passt sich nahtlos in die Stadtarchitektur von Tuttlingen ein“, teilt das Unternehmen mit. Vom Bund Deutscher Architekten erhielt das Gebäude 1996 eine Auszeichnung.

Mit der Eröffnung des Schulungszentrums Aesculapium gründeten die Verantwortlichen die Aesculap Akademie GmbH als Betreibergesellschaft. Die Akademie verstehe sich seither als Forum für Kommunikation und Information in der Welt der Medizin. Zudem ist die Aesculap Akademie seit 2002 das Dach der Fort- und Weiterbildung für den kompletten B. Braun Konzern und hat sich mit dem Konzept auch international aufgestellt – weltweit in über 40 Ländern. In Deutschland gibt es neben dem Hauptsitz in Tuttlingen seit 2005 noch eine Niederlassung im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin und seit 2013 im Biomedizinpark in Bochum.

In der Akademie finden vor allem Fort- und Weiterbildungen sowie Produkttrainings für Mediziner und medizinische Funktionsdienste statt, genauso Kooperationsveranstaltungen mit Kliniken, medizinischen Fachgesellschaften und externen Veranstaltern aus dem medizinischen Bereich. In einem Workshopraum gibt es OP-Arbeitsplätze. Außerdem nutzen die Mitarbeiter von Aesculap und B. Braun das Aesculapium für eigene Weiterbildungen. Im Informations- und Beratungszentrum ist das komplette Produktportfolio von Aesculap ausgestellt. In diesem Zentrum finden auch visuelle, nutzergerechte sowie sachbezogene Beratungen von Fachdisziplinen im Krankenhaus wie OP-Neubauten statt. Untergebracht ist in verschiedenen Büros im Aesculapium sowohl die Abteilung „Planung und Beratung“ als auch die Mitarbeiter der Aesculap Akademie.

Den meisten externen Besuchern und Veranstaltungsteilnehmern, darunter viele Kinder, dürfte der Hörsaal bekannt sein. Er hat eine Kapazität von 150 Sitzplätzen. Neben Weiterbildungsveranstaltungen und Marketing- und Vertriebs-Meetings finden dort Sonderveranstaltungen wie die Kinderuni, die Gedächtnismeisterschaften, sowie Veranstaltungen über Kunst und Kultur oder öffentliche Vorträge statt. Mit all seinen Aktivitäten registriert das Aesculapium im vergangenen Jahr eine Gesamtauslastung von rund 80 Prozent. Hauptnutzer ist die Aesculap Akademie als Betreibergesellschaft selbst.

Für Aesculap und B. Braun ist das Aesculapium mit all seinen darin stattfinden Aktivitäten heute nicht mehr wegzudenken. Dieser Ansicht ist auch der Vorstandsvorsitzende der Aesculap AG, Joachim Schulz: „Was 1995 begann, wurde für Aesculap und B. Braun zu einer Erfolgsgeschichte. Die Aesculap Akademie als Marke hat sich in Deutschland mit ihren Fort- und Weiterbildungen etabliert und sich in der Fachwelt einen Namen gemacht. Dabei entwickelt sie sich stets weiter und bietet derzeit auch immer mehr digitale Formate an“, findet Joachim Schulz. Neben den Präsenzkursen, werde der Fokus in Zukunft noch stärker auf digitale Inhalte und Formate ausgerichtet sein.