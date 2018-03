Änderungen im Gebiet Thiergarten

Änderungen im Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans Thiergarten West hat der Tuttlinger Gemeinderat am Montag zugestimmt. Zum einen geht es um den Radweg entlang der Rußbergstraße, zum anderen um die Zufahrt ins künftige Baugebiet von der Balinger Straße aus.

Die Verlegung des Radweges an der Rußbergstraße war bereits in der Informationsveranstaltung für die Bürger Ende Januar Thema. Der Radweg soll näher an die Rußbergstraße herangeführt werden. Dadurch würden weitere rund 0,3 Hektar Bauland gewonnen.

Die zweite Änderung betrifft die Balinger Straße und der Bereich des Übergangs in Thiergarten West. „Laut aktuellem Planungsstand verlassen wir die Straßenverkehrsfläche in diesem Bereich geringfügig“, sagte Michael Herre, Fachbereichsleitung Planung und Bauservice bei der Stadt Tuttlingen. Dabei sei aber noch keine endgültige Entscheidung über den Ausbau der Balinger Straße/ Ecke Plettenbergstraße getroffen worden, stellt Herre fest. Das wurde auch im Gemeinderatsprotokoll festgehalten, nachdem sich Hellmut Dinkelaker (SPD) und Hans-Martin Schwarz (LBU) gegen eine mögliche Ausweitung des Straßenquerschnitts an dieser Stelle von derzeit neun auf 11 Meter (davon sechs Meter Fahrbahnbreite) ausgesprochen hatten.

Michael Herre betonte in der Sitzung, dass es nicht das Ziel sei, mit einer Gestaltung dort mehr Verkehr zu generieren. Sondern lediglich an dieser Stelle die Durchlässigkeit für Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Der übrige Teil dieses unbebauten Grundstücks soll im Bebauungsplan als ökologische Ausgleichsmaßnahme auf öffentlicher Grünfläche festgesetzt werden.