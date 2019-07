Álvaro Soler bringt den Sommer zurück

Als echter Botschafter guter Laune und des Sommers haben sich Álvaro Soler und seine Band bei ihrem Konzert auf dem Honberg entpuppt. Der sympathische Künstler und seine Musiker verbreiteten mit ihren mitreißenden Songs eine „estupendo“ einw super Stimmung, die sofort zum Mitsingen, Mittanzen oder Mitklatschen animierten. Die fröhlichen Songs versetzten die Zuhörer in kürzester Zeit musikalisch und gedanklich an Sonne verwöhnte, südliche Strände und verführten zum Abschalten und zum Träumen.

Mühelos verstanden es Álvaro Soler und seine Musiker, die Besucher im voll besetzten Honbergzelt von Beginn anzu begeistern. Egal ob alt, ob jung, im zur Tanzfläche verwandelten Manegenrund des Honbergzeltes feierten alle gemeinsam eine ausgelassene Beach-Party oder genossen sichtlich die losgelöste, entspannte Atmosphäre.

Da gingen die Hände in die Höhe, die Augen leuchteten, die Hüften schwangen im ansteckenden Rhythmus der gefälligen Mitsing- und Mitmachsongs, sodass sich das Flair spanischer Fiestas sofort übertrug. Den Spaß, den die Musiker gemeinsam auf der Bühne hatten, vermittelten sie problemlos dem Publikum und brachten so die Stimmung ihrer Fans mit ihrer Spiel- und Lebensfreude von Beginn an zum Kochen.

Der mit drei Latin Music Awards ausgezeichnete Musiker mit deutschen und spanischen Wurzeln lebt und arbeitet in Berlin. Seit diesem Jahr ist er wieder auf Tour und sorgt mit seinem sonnigen Gemüt, seinen launigen Auftritten und den eingängigen Songs landauf landab – selbst innerhalb der Honbergmauern - bei seinen begeisterten Zuhörern für echtes Beach-Feeling.

Im Gepäck hat der Künstler, der katalanisch, spanisch, deutsch, japanisch, italienisch und englisch spricht, ansteckendes spanisches Temperament und internationale Songs. Seinen Nummer-Eins-Hit von 2016 „Sofia“ (2016), zum Beispiel, oder „El mismo sol“ (2013), für den er fünffach Platin einheimste. 2015 nahm Soler übrigens eine neue Version des Songs mit Jennifer Lopez auf. Bekannt wurde der spanische Sunnyboy mit seinen Alben „Eterno Agosto“, „Mar de Colores“, aber auch durch seine Teilnahme an der TV-Show „Sing meinen Song“, wo er gemeinsam mit anderen Künstlern Songs tauschte. Für den Soundtrack des Films „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ (2017) steuerte er übrigens mit der kolumbianischen Band Morat den Song „Yo Contigo, tú Conmigo“ bei.

Den Auftakt zum sonnigen Partyabend machten Good Weather Forecast mit ihrem eingängigen Pop-Rock, mit dem sie die ungeduldig wartenden großen und kleinen Fans auf den spanischen Abend einstimmten. Der absolute Star Álvaro Soler wurde danach kreischend, klatschend und mit lauten Pfiffen euphorisch begrüßt.