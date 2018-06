Bei der Hauptversammlung des VfL Nendingen am Freitag im Vereinsheim Häldele hat Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Milkau nicht mehr kandidiert. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Das Amt bleibt vorerst unbesetzt. Ein Nachfolger für den scheidenden Jugendleiter Pedro Morales wurde dagegen mit Markus Schutzbach gefunden.

Die weiteren Wahlen erbrachten diese einstimmigen Ergebnisse: Vorsitzender bleibt Thomas Weininger, Geschäftsführer Franz Boos. Abteilungsleiter Fußball-Senioren sind Markus Wollmann und Michael Streng. Dem Ausschuss gehören Brenden Carty, Gerald Burandt, Werner Hiller, Armin Senger und Daniel Milkau an. Kassenprüfer sind Markus Braun und Manuel Metzger.

Mit 64 Mitgliedern war die Versammlung gut besucht. Seinem Rückblick stellte der Vorsitzende Thomas Weininger ein Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Johann Lebherz und Peter Blach voran. Die Höhepunkte im Vereinsgeschehen waren insbesondere das Sportwochenende mit Häldele-Cup und das erstmals mit Erfolg durchgeführte Jugend-Hallenturnier. Durch Renovierungsmaßnahmen und eine Verglasung der Terrasse sei das Vereinsheim noch attraktiver geworden, so Weininger. Durch die neue Flutlichtanlage am oberen Sportplatz habe der Sportbetrieb eine Verbesserung erfahren. Mit Details ergänzten den Bericht das Protokoll von Schriftführer Leon Redle, der Finanzbericht von Hauptkassierer Stephan Seidl und der Bericht des Wirtschaftsführers Michael Würthner.

Hallenturnier am 27. Februar

Der scheidende Jugendleiter Pedro Morales zog Bilanz seiner Abteilung. 16 Trainer betreuen 115 Jugendliche in neun Mannschaften aller Altersstufen. Für den 27. Februar kündigte er wieder ein Hallenturnier mit 24Teams der F-und E-Junioren an.

Der bisherige Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Milkau beleuchtete das Sportgeschehen der Aktiven und das Abschneiden der ersten und zweiten Mannschaft. Der Kader umfasse derzeit 31 Spieler.

Frank Beck berichtete über das Geschehen in der Skiabteilung. Nach der gelungenen Umgestaltung des Skihangs und Verbesserungen am Skilift seien jüngst fünf Skikurse durchgeführt worden. Auch die Loipe, die mit einem neuen Spurgerät angelegt und unterhalten werde, erfahre großen Zuspruch. Gut angenommen würden auch Skiausfahrten sowie die Skigymnastik.

Nach dem positiven Revisionsbericht der Kassenprüfer Markus Schutzbach und Michael Wax erfolgte die Entlastung, beantragt durch Ortsvorteher Franz Schilling.