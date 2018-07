Zum neuen Schuljahr wird es an den Tuttlinger Grundschulen eine Änderung im Bereich der Verlässlichen Grundschule (VGS) geben. Unter dem Begriff Verlässliche Grundschule versteht sich die Betreuung vor und nach der regulären Unterrichtszeit. Wie die Stadt Tuttlingen mitteilt, darf die Zeitspanne, in der sich die zusätzliche Betreuung inklusive des regulären Unterrichts abspielt, maximal sechs Stunden betragen. Diese Zeitspanne soll im neuen Schuljahr an allen Grundschulen ausgeschöpft werden. „Die exakten Zeiten klären wir gerade mit jeder Schule einzeln ab“, teilt Gudrun Egle, Fachbereichsleiterin Schulen, Sport und Kultur, mit. So gibt es an den sieben Grundschulen zum einen unterschiedliche Unterrichtszeiten, zum anderen unterschiedliche Bedüfnisse bezüglich Beginn und Ende der VGS. „An den meisten Schulen wird dies morgens von 7.30 Uhr bis zum Schulbeginn sein und im Anschluss an die 5. Stunde bis um 13.30 Uhr“, sagt Egle.

Ob die Pläne allerdings realisiert werden können, hängt davon ab, ob sich genügend Personal finden wird. So ist die Stadt derzeit auf der Suche nach Helfern, die bereit sind, täglich ein bis drei Stunden (auch einzelne Tage möglich), bei der Betreuung vor oder nach dem Unterricht, beziehungsweise während des Mittagessens, mitzuarbeiten. Bezahlt wird nach TVÖD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Wer Interesse hat, kann sich bei der Stadt Tuttlingen melden: Informationen: Lisa Heim, lisa.heim@tuttlingen.de, Telefon, 07461 / 99-332. Bewerbungen: per E-Mail an Monja Ströhle, Personalabteilung, monja.stroehle@tuttlingen.de