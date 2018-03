Beim „Carrera Race Event“, das der Nendinger Motorradclub im Gedächtnis an den verstorbenen Volker Haug in den Donau-Hallen veranstaltet hat, lieferten sich die Teilnehmer spannende Rennen. Dies bereitete den Zuschauern am 300 Quadratmeter großen „Motodrom“ wieder viel Spaß und gute Unterhaltung.

Bei den Männern gab es fünf Klassen. In der anspruchsvollen Tuning-Klasse gewann Steve Weber vor Jörg Henke, Harald Mattes und Louis Weißhaar. In der Disziplin OutOf TheBox siegte Heiko Martinic vor Alex Schaudt, Lucas Kalmbach und Harald Mattes. In der Jedermannsklasse war Alex Merkle Erster, gefolgt von Lucas Kalmbach, Norbert Maier und Steve Weber. Die NonMagnetic-Klasse gewann Harald Mattes vor Alex Schaudt, Finn Mattes und Leon Kalmbach. Den LadiesCup2018 gewann Simone Wagner-Bacher vor Katrin Mattes, Carmen Merkle und Aline Waernier.

Im Kinderrennen war Aaron Al-Zenad Sieger vor Louis Weisshaar, Leandro Weber und Leon Kalmbach.