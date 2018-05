Beim traditionellen Schwartenmagenvesper im närrisch dekorierten Sitzungssaal des Rathauses Nendingen sind die zahlreichen Gäste mit einem köstlichen Vesper, gewürzt mit viel Witz und Humor, auf die Fasnet eingestimmt worden. Dafür sorgten der Gastgeber Ortsvorsteher Franz Schilling, Wohnbau-Chef Horst Riess alias „Kaschte-Horst’le“ und Stadtrat Dieter Müller. Musikalische Beiträge der Musikanten „Henry-Boys&Friends“ sorgten für Hochstimmung.

Humorvoll glossierte Franz Schilling die Ereignisse im Stadtteil. Närrisch unter die Lupe nahm er die Aktivitäten der Biber entlang der Donau und am Kesselbach. Immerhin habe der Biber es geschafft 22 Apfelbäume am „Ackermann“ abzunagen. Auch die unterschiedliche Weihnachtsbeleuchtung auf dem Schulhofplatz nahm er auf die Schippe. Vermutlich habe es sich um alte ausgemusterte Lichterketten gehandelt, die der städtische Bauhof geliefert habe. Weitere Themen waren die Hochwassersituation, das Abräumen einer durch Anschwemmungen entstandenen Insel im Donaubett, der zu klein geratene Anbau am Kindergarten, denn es müssten bereits die ersten Kinder auswärtig untergebracht werden und das ständige steigende Verkaufsaufkommen in der Ortsdurchfahrt, das für Fußgänger immer mehr zur Qual werde.

Wohnbau-Chef Horst Riess bekundete, dass Nendingen sein liebster Stadtteil - er sei aber auch enttäuscht. Der Grund sei, dass er seit vielen Jahren den Nendingern an jedem „Schmotzigen“ wunderschöne Planungen vorgestellt habe wie man den Ort aufwerten und weiterentwickeln könne aber fast nichts sei passiert. Mit einer Galerie von visionären Objektansichten präsentierte er, was er alles machen wollte. Mit einem Feuerwerk mit Witzen ergänzte Dieter Müller die humorvollen Beiträge des Abends. (wu)